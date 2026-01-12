Burung hering Himalaya – spesies burung hampir terancam yang biasanya ditemui di kawasan altitud tinggi di Himalaya – dilihat di kawasan East Coast pada 11 Januari. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK JOHN LYNN

Burung hering Himalaya – spesies burung hampir terancam yang biasanya ditemui di kawasan altitud tinggi di Himalaya – dilihat di kawasan East Coast pada 11 Januari. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK JOHN LYNN

Kehadiran sekumpulan burung hering Himalaya—spesies yang biasanya ditemui di kawasan altitud tinggi di Himalaya – telah mencetuskan heboh dalam kalangan masyarakat peminat burung di Singapura sejak kebelakangan ini.

Menurut badan pemuliharaan antarabangsa BirdLife International, spesies ini kini diklasifikasikan sebagai “hampir terancam”.

Namun, bagi orang awam yang tidak biasa melihat burung gergasi ini, kemunculannya mendatangkan pelbagai reaksi dan baru-baru ni ia dilihat di kawasan taman East Coast.

Saiznya yang besar dan rupa fizikal yang unik menyebabkan ada pengunjung yang menyangka ia adalah seekor ayam belanda.

Seorang pengguna Facebook, John Lynn, memuatnaikkan catatan pada 11 Januari yang berkata:

“Kami sedang berjalan pulang dari (kawasan) lagun (East Coast) apabila anak perempuan saya berkata, “Lihat! Ada ayam belanda!”

“Saya kemudian membesarkan gambar di telefon dan menjawabnya, “Ia burung hering!””

Catatannya itu telah meraih lebih 15,000 tontonan, lebih 300 ‘like’ dan sekitar 50 komen, merangkumi dua gambar dan dua video menunjukkan burung hering sedang berkeliaran di tepi jalan dan terdapat beberapa pengunjung kawasan itu yang juga teruja dengan saiz burung itu sambil merakam video atau memetik gambar.

Pengguna “あと 伸恵” meninggalkan komen: “Saya ingatkan helang tetapi ia burung hering!”

Seorang lagi netizen, Sundar Kalimuthu berkata: “Jika saya tidak silap, ini bukan kali pertama ia muncul di Singapura. Beberapa ekor pernah tiba beberapa tahun lalu dan baru-baru ini, peminat burung melihat beberapa ekor daripadanya kembali semula ke Singapura.”

Sebelum penampakan di East Coast, empat ekor burung hering ini dilaporkan bertengger di kawasan HDB Clementi dan Maju Forest pada 4 dan 5 Januari.

Mengikut rekod, burung hering Himalaya sering muncul secara berkala setiap beberapa tahun. Sebelum ini, ia terakhir dilikhat di Strathmore Avenue pada Februari 2025.