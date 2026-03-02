Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ibu, anak belum dapat kembali ke Belanda selepas penerbangan dibatal

Encik Chris Van Dompselaar, seorang mualaf menunggu kepulangan isteri untuk menyambut Hari Raya bersama. - Foto ihsan CHRIS VAN DOMPSELAAR

Cik Nuraida Daud dalam panggilan video bersama suami dan anaknya yang berada di Belanda. - Foto ihsan NURAIDA DAUD

Encik Chris Van Dompselaar, seorang mualaf menunggu kepulangan isteri untuk menyambut Hari Raya bersama. - Foto ihsan CHRIS VAN DOMPSELAAR

Cik Nuraida Daud dalam panggilan video bersama suami dan anaknya yang berada di Belanda. - Foto ihsan NURAIDA DAUD

Encik Chris Van Dompselaar, seorang mualaf menunggu kepulangan isteri untuk menyambut Hari Raya bersama. - Foto ihsan CHRIS VAN DOMPSELAAR

Setelah lebih setahun bermastautin di Belanda bersama suami dan dua anak lelakinya, Cik Nuraida Daud, teruja dapat pulang sementara ke Singapura untuk bertemu keluarga dan sahabat handai.

Namun, kepulangannya kali ini bertukar cemas, apabila penerbangan pulang ke Belanda dibatalkan susulan ketegangan yang memuncak di Timur Tengah.

Keadaan menjadi tidak menentu selepas laporan mengenai serangan bom yang dilancarkan Iran ke beberapa negara di rantau itu, termasuk Amiriah Arab Bersatu (UAE) dan Qatar, tersebar luas.

Perkembangan tersebut telah menjejas ramai penumpang antarabangsa, termasuk rakyat Singapura, Penduduk Tetap (PR) serta mereka yang dalam transit melalui negara-negara berkenaan.

Rantau itu merupakan hab penting penerbangan sejagat, menempatkan syarikat penerbangan utama seperti Qatar Airways, Emirates dan Etihad Airways.

Dalam suasana tidak menentu itu, penerbangan Cik Nuraida, 49 tahun, bersama Qatar Airways yang dijadual berlepas pada 3 Mac telah dibatalkan.

“Saya pulang ke Singapura kerana ada urusan penting, selain ingin menziarahi teman yang sakit dan meluangkan masa bersama keluarga selepas 14 bulan berada di luar negara.

“Saya cuma ada dua minggu di sini, jadi memang rasa masa sangat suntuk.

Tidak sangka pula penerbangan pulang saya dibatalkan.

“Keadaan ini benar-benar membimbangkan saya dan suami saya yang berada di Belanda,” katanya.

Ketegangan yang berlarutan di Timur Tengah menambahkan lagi kebimbangan keluarga itu yang kini terpisah dua benua.

Cik Nuraida berada di Singapura bersama anak keduanya yang berusia 12 tahun, manakala suaminya, Encik Chris Van Dompselaar, 53 tahun berada di Belanda bersama anak sulung mereka yang berusia 13 tahun.

“Pada awalnya saya memang bercadang untuk melanjutkan percutian, tetapi saya juga perlu kembali ke pangkuan suami dan anak.

“Sekarang saya benar-benar risau jika sesuatu berlaku dan kami terus terpisah. Ia sangat merungsingkan,” tambahnya.

Walaupun merindui isteri dan anaknya, Encik Dompselaar mengakui beliau sedikit lega penerbangan itu ditangguhkan, sambil terus memantau perkembangan terkini, sebelum mencari penerbangan alternatif.

“Saya tentunya risau jika sesuatu berlaku ketika dalam penerbangan.

“Selepas laporan bahawa lapangan terbang di Dubai mengalami kerosakan dan terkesan daripada serangan tindak balas Iran ke atas negara Teluk Arab, saya semakin bimbang dengan keselamatan di (lapangan terbang) Qatar pula.

“Saya hanya berharap isteri dan anak saya dapat pulang dengan selamat supaya kami dapat bersama, menjelang Hari Raya nanti,” katanya semasa dihubungi.

Dalam kenyataan di media sosial pada 2 Mac, syarikat penerbangan Qatar Airways berkata:

“Operasi penerbangan Qatar Airways masih digantung sementara berikutan penutupan ruang udara Qatar.

“Qatar Airways akan menyambung semula operasi sebaik sahaja pihak berkuasa Penerbangan Awam Qatar mengumumkan pembukaan semula ruang udara Qatar.

“Kemas kini seterusnya akan diberikan pada 3 Mac sebelum 9 pagi waktu Doha.

“Para penumpang dinasihatkan supaya memantau maklumat penerbangan terkini melalui qatarairways.com atau aplikasi mudah alih Qatar Airways.”