Ibu dua anak dijemput Ilahi di Tanah Suci selepas tunai haji

Encik Azmi Ramlan (kiri) bersama isterinya, Allahyarhamha Noridah Mohammed Nasir (tiga dari kiri) dan anak-anaknya, Encik Muhammad Noor Adzdzeeq Azmi dan Muhammad Noor Adzdzin Azmi di Makkah pada 25 Mei lalu, sebelum berangkat ke Padang Arafah bagi menyempurnakan ibadah wuquf. - Foto ihsan AZMI RAMLAN

Encik Azmi Ramlan (kiri) bersama isterinya, Allahyarhamha Noridah Mohammed Nasir (tiga dari kiri) dan anak-anaknya, Encik Muhammad Noor Adzdzeeq Azmi dan Muhammad Noor Adzdzin Azmi di Makkah pada 25 Mei lalu, sebelum berangkat ke Padang Arafah bagi menyempurnakan ibadah wuquf. - Foto ihsan AZMI RAMLAN

Ibu dua anak dijemput Ilahi di Tanah Suci selepas tunai haji

Ibu dua anak dijemput Ilahi di Tanah Suci selepas tunai haji

Pergi berempat tetapi pulang bertiga.

Kepulangan tiga beranak dari Tanah Suci diselubungi hiba apabila mereka terpaksa membina kekuatan baru tanpa satu-satunya ‘ratu’ keluarga mereka.

Allahyarhamha Noridah Mohammed Nasir, 63 tahun, yang menunaikan haji didampingi suami dan dua anaknya, menghembuskan nafas terakhir pada 1 Jun lalu di Hospital King Abdullah di Makkah.

Walaupun dapat memenuhi hasrat untuk menunaikan haji sekeluarga, ketibaan di tanah air pada 5 Jun lalu terasa sepi buat Encik Azmi Ramlan, 64 tahun, dan dua anak lelakinya, Encik Muhammad Noor Adzdzin Azmi, 33 tahun dan Encik Muhammad Noor Adzdzeeq Azmi, 23 tahun, tanpa wanita utama dalam hidup mereka.

Bagaimanapun ketika dihubungi Berita Harian (BH) baru-baru ini, Encik Azmi berkata mereka reda melalui fasa kehidupan baru.

Pemergian mengejut itu berlaku selepas penantian selama 13 tahun untuk mereka sekeluarga menjejakkan kaki ke Baitullah bersama-sama.

(dari kanan) Encik Azmi Ramlan bersama isterinya, Allahyarhamha Noridah Mohammed Nasir dan anak-anaknya, Encik Muhammad Noor Adzdzeeq Azmi dan Muhammad Noor Adzdzin Azmi melaksanakan Ziarah Wada’ pada 18 Mei lalu, sebelum berangkat ke Makkah. - Foto ihsan AZMI RAMLAN

Namun bagi Encik Azmi, keredaan mengatasi segala-galanya apabila melihat Allahyarhamha dijemput Ilahi selepas berjaya menyelesaikan kesemua rukun utama ibadah hajinya.

“Kami menunggu 13 tahun untuk panggilan ini. Sepanjang di Madinah dan Arafah, Allahyarhamha sihat sepenuhnya.

“Beliau hanya mula mengadu sesak nafas dan pedih ulu hati ketika kami berjalan kaki menuju ke kompleks melontar Jamrah pada 28 Mei lalu,” kongsi Encik Azmi yang juga telah menyambut hari lahirnya yang ke-64 pada 27 Mei.

Menurut beliau, keadaan Allahyarhamha semakin merosot keesokan harinya, pada 29 Mei, apabila mula hilang selera makan, pening kepala dan mual sehinggakan terpaksa mewakilkan ibadah melontar jamrah kedua kepada anak sulungnya.

Melihatkan keadaannya semakin lemah pada lewat malam itu , Encik Azmi bersama anak-anaknya serta pihak agensi Shahidah Travel & Tours segera membawa beliau menggunakan kerusi roda ke klinik bangunan hotel sebelum dibawa ke Hospital King Abdullah pada pagi Sabtu, 30 Mei.

Hasil ujian imbasan pemeriksaan mendapati terdapat saluran darah yang tersumbat pada jantung Allahyarhamha, selain dikesan mengalami kebocoran pada bahagian arteri.

Setelah dua hari bertarung nyawa dalam keadaan tidak sedarkan diri di unit jagaan rapi (ICU), Allahyarhamha disahkan menghembuskan nafas terakhir pada malam Isnin, 1 Jun lalu, pada 10.19 malam waktu tempatan Makkah.

“Doktor di hospital Makkah memberitahu anak saya bahawa Allahyarhamha bertahan sehabis daya demi menyelesaikan hajinya.

“Malah, doktor sendiri berkata, ‘Insya-Allah, haji mabrur... beliau pergi selepas semuanya selesai.’ Sebagai suami, saya akur dengan aturan-Nya yang cukup sempurna,” ujar Encik Azmi yang kini membantu anak sulungnya mengendalikan gerai kantin di sebuah sekolah menengah.

Menyifatkan Allahyarhamha sebagai seorang yang manja tetapi tegas dalam mendidik anak-anak, Encik Azmi berkongsi bahawa rutin harian di rumah mereka tidak banyak berubah memandangkan mereka tiga beranak sudah biasa menguruskan kerja rumah demi memanjakan Allahyarhamha sebelum ini.

Menurut Encik Azmi, Allahyarhamha difahamkan telah berkhidmat selama 43 tahun di syarikat JTC, namun sikap baik arwah yang sebenar hanya baru diketahui meluas selepas beliau tiada.

Rakan-rakan sekerja mendedahkan Allahyarhama seorang yang sangat pemurah, suka memberi makan dan kerap meminjamkan wang kepada sesiapa yang kesempitan.

Mengulas mengenai keadaan mereka tiga beranak sekarang, Encik Azmi berkata mereka sedang perlahan-lahan mengemas pakaian Allahyarhamha untuk didermakan kepada badan kebajikan.

“Masa akan mengubati kesedihan kami. Pakaian terakhir yang kami beli bersama di Makkah akan saya simpan selamanya sebagai kenangan,” ujarnya mengenang betapa gembira Allahyarhamha semasa memilih dan membeli baju itu.



Sementara itu, Pengarah Urusan Shahidah Travel & Tours, Encik Ayoob Anggulia, ketika dihubungi BH mengesahkan kejadian tersebut dan memuji ketabahan luar biasa yang ditunjukkan oleh keluarga Encik Azmi sepanjang tempoh kritikal itu.

“Urusan jenazah Allahyarhamha Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan pantas ketika kami kendalikan di sana. Selepas disolatkan di Masjidil Haram sejurus solat subuh, jenazah terus dikebumikan di tanah perkuburan khas untuk warga asing yang terletak kira-kira 12 kilometer dari kota suci. Pihak kami juga memastikan waris mendapat tanda makam (tanda kubur) Allahyarhamha.