Topic followed successfullyGo to BHku
Isu projek tergendala: Pemilik BrandTok mohon maaf, minta diberi peluang
Isu projek tergendala: Pemilik BrandTok mohon maaf, minta diberi peluang
May 16, 2026 | 8:33 PM
Isu projek tergendala: Pemilik BrandTok mohon maaf, minta diberi peluang
Pemilik BrandTok, Encik Sam Heedy tampil memohon maaf menerusi kenyataan di akaun Instagram beliau. - Foto BH
Pemilik BrandTok, Encik Sam Heedy atau nama sebenarnya, Encik Noor Hidayat Samion, telah memohon maaf dan berkata beliau bertanggungjawab sepenuhnya atas semua kegagalan operasi di bawah syarikatnya itu.
Ini menyusuli perbincangan hangat yang tercetus di media sosial melibatkan beliau di mana beberapa klien membuat beberapa dakwaan terhadap BrandTok, termasuk mengenai bayaran yang tertunggak dan projek yang lewat dikerjakan.
Laporan berkaitan
Isu projek tergendala: Lebih ramai klien BrandTok tampil, buat laporan polisMay 14, 2026 | 4:56 PM
Isu projek tergendala: Pemilik BrandTok beri penjelasan, nafi dakwaan menipuMay 12, 2026 | 5:37 PM