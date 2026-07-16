Bagi Ustaz Mohammed Nazim Rahuma Dulla, menikahkan mempelai di balik jeriji penjara telah menjadi satu tanggungjawab yang sudah sebati dengan tugasnya.

Ketika dihubungi Berita Harian (BH), kadi yang berusia 44 tahun itu berkata majlis akad nikah antara Faredz Ashim dengan Cik Nurashikin Husni Thamrin yang berlangsung pada 15 Januari lalu merupakan kali keenam beliau menyempurnakan akad nikah di mana seorang daripada pasangan masih dipenjarakan.

Beliau berkata pengalaman pertamanya mengendalikan akad nikah banduan bermula tidak lama selepas pandemik Covid-19 apabila diminta menjalankan akad secara dalam talian menerusi Zoom.

Selepas sekatan pandemik dilonggarkan, beliau mula menyempurnakan akad nikah secara bersemuka di dalam penjara, bermula dengan pasangan ketiganya.

Selain berkhidmat sebagai kadi di Pejabat Pendaftar Pernikahan Orang Islam (ROMM), beliau juga merupakan kaunselor agama di bawah Pusat Khidmat Penjagaan Berterusan Bagi Pesalah dan Keluarga (Fitrah), sebuah program oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) untuk menyediakan perkhidmatan sokongan yang dipertingkatkan untuk banduan Islam dan keluarga mereka di Singapura.

“Sudah hampir 18 tahun saya berkhidmat di bawah Fitrah. Jadi berinteraksi dengan banduan dan berada di suasana sedemikian bukan sesuatu yang janggal bagi saya.

“Pengalaman itulah antara sebab saya dipilih untuk mengendalikan akad nikah di penjara, walaupun sebenarnya tiada kriteria khusus yang ditetapkan untuk seseorang kadi melaksanakan tugas tersebut,” jelasnya.

Katanya, meskipun rukun dan prosedur akad nikah adalah sama seperti majlis biasa, proses di penjara memerlukan penyelarasan tambahan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Majlis akad nikah antara Faredz Ashim dengan Cik Nurashikin Husni Thamrin yang berlangsung pada 15 Januari di penjara disempurnakan oleh Ustaz Mohammed Nazim Rahuma Dulla.

Kadi kongsi pengalaman urus enam akad nikah banduan

Jul 16, 2026 | 6:30 PM
Lee Shin Nan pada 16 Julai menghadapi lima pertuduhan, termasuk masing-masing satu pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk dan memandu kereta walaupun telah hilang kelayakan untuk memandu.

Lelaki yang dilarang memandu seumur hidup pada 2023 didakwa memandu mabuk lagi

Jul 16, 2026 | 8:18 PM
Minat terhadap filem klasik Melayu, seperti karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, menjadi ilham di sebalik video praperkahwinan pengantin baharu, Encik Muhammad Yusoff Mohd Rasid (kiri) dan Cik Tara Nizam Kamarraj.

Filem klasik P. Ramlee cetus idea pempengaruh S’pura, Yusoff Rashid, bikin video prakahwin

Jul 16, 2026 | 4:13 PM
Mangsa penipuan akan menerima mesej yang mengandungi infografik yang menggesa mereka menyemak kelayakan menerusi pautan palsu yang akan menyebabkan akaun Telegram mereka diambil alih.

Polis beri amaran tentang mesej penipuan baucar GST di Telegram 

Jul 16, 2026 | 7:45 PM
Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing (dua dari kanan), menyaksikan demonstrasi Teknologi Sistem Udara Berbilang Kawalan Kos Rendah (Locust) yang dikendalikan Agensi Sains dan Teknologi Pertahanan (DSTA) pada 16 Julai.

Chun Sing gesa Mindef, SAF terus berinovasi, tidak leka tangani ancaman baharu

Jul 16, 2026 | 7:43 PM
Anggota Tentera Udara Amerika Syarikat (USAF) menjalankan kerja penyelenggaraan ke atas pesawat pengebom B-1 Lancer di Pangkalan Tentera Udara Diraja (RAF) Fairford, barat daya England, dalam gambar fail bertarikh 10 Mac. Amerika Syarikat baru-baru ini meluluskan cadangan penjualan senjata bernilai AS$1.96 bilion kepada Arab Saudi serta pakej penyelenggaraan pesawat C-17 bernilai AS$484 juta kepada Kuwait, sebagai sebahagian usaha memperkukuh kerjasama pertahanan dengan negara-negara Teluk di tengah ketegangan keselamatan yang berterusan di Asia Barat.

AS lulus senjata AS$1.96 bilion kepada Riyadh, pakej AS$484 juta untuk Kuwait

Jul 16, 2026 | 4:27 PM
maklumat palsu, AI, kemahiran kritikal, literasi maklumat, PMET, tinjauan

Asah minda nilai AI: NLB, KPMG lancar inisiatif membaca buat warga S’pura

Jul 14, 2026 | 5:48 PM
*EMBARGO UNTIL 3PM* Profile of Siti Radziah Zainal Abidin, 45, a civilian contingent participant from NTUC, with her son Ari Wafiy Muhammad Mahfudz, 15, a National Cadet Corps participant in the Parade and Ceremony Uniformed Youth contingent, during the Parade & Ceremony media event at National Stadium on June 25, 2026. ST PHOTO: BRIAN TEO

Ibu dan anak latih kawad bersama untuk NDP 2026

Jun 26, 2026 | 10:12 PM
Pasangan suami isteri, Encik Ibnu Aliff Rahim dan Cik Nur Farhana Mohamad, mengusahakan perniagaan piza buatan tangan, Lyfs Bodega, dari rumah mereka di Woodlands.

Pengalaman hampir dua dekad jadi ‘ramuan’ piza buatan tangan

Jun 26, 2026 | 2:27 PM
Meskipun jumlah kes yang ditangani kekal stabil selama bertahun-tahun, namun kerumitan kes pekerja sosial telah meningkat.

Pekerja sosial kini tangani kes kian kompleks, rumit

Nov 14, 2025 | 12:24 PM

Setiap permohonan perlu mendapat kelulusan Perkhidmatan Penjara Singapura (SPS) terlebih dahulu sebelum diproses oleh ROMM, selain tertakluk kepada prosedur keselamatan dan jadual yang ditetapkan pihak penjara.

“Majlis akad nikah biasa selalunya selesai dalam tempoh sekitar sejam, tetapi di penjara ia boleh mengambil masa lebih 90 minit kerana perlu melalui pelbagai prosedur keselamatan dan penyelarasan dengan pegawai penjara,” terang beliau.

Bagi Ustaz Nazim, beliau turut akan mengadakan sesi kaunseling secara bersemuka untuk pasangan yang ingin bernikah di penjara.

Namun, kandungannya disesuaikan dengan cabaran yang bakal mereka hadapi sepanjang tempoh pemenjaraan.

Antara perkara yang dibincangkan ialah tanggungjawab suami menyediakan nafkah ketika berada dalam penjara, cara pasangan menangani soal keizinan isteri keluar rumah, kepentingan membina kepercayaan serta mengelakkan salah faham yang boleh timbul akibat khabar angin atau cerita yang tersebar dalam kalangan banduan.

“Selain membantu pasangan membuat persediaan emosi, pengalaman saya membimbing banduan membolehkan saya menyesuaikan pendekatan kaunseling mengikut cabaran unik yang dihadapi pasangan.

“Terdapat pelbagai sebab mengapa seseorang banduan memilih untuk berkahwin ketika menjalani hukuman.

“Ada yang benar-benar mahu membina kehidupan bersama pasangan, manakala ada juga yang melihat perkahwinan dapat memudahkan urusan lawatan atau perancangan masa depan seperti permohonan perumahan,” katanya.

Ustaz Nazim turut menasihatkan pasangan yang bercadang untuk bernikah ketika salah seorang masih dipenjarakan supaya berfikir secara matang tentang masa depan, bersedia menghadapi cabaran, dan bersabar sepanjang proses permohonan.

Beliau juga bercadang agar mereka melakukan solat istikharah sebelum membuat keputusan serta membina rumah tangga berasaskan komitmen, kepercayaan dan kesediaan untuk mengharungi dugaan bersama.

“Kemudian hari, objektif saya adalah untuk memudahkan urusan mereka. Saya percaya apabila seseorang banduan tahu masih ada insan yang mengambil berat dan menyokongnya, peluang untuk dia berubah dan menjadi insan yang lebih baik adalah lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, isteri kepada seorang banduan, Cik Nurashikin, berkata kehidupan rumah tangganya tidak banyak berubah sejak bernikah pada Januari lalu kerana mereka sudah lama membiasakan diri hidup berjauhan.

Menurut beliau, beliau dan suami kini hanya dapat berhubung melalui sesi lawatan bersemuka dua kali setahun dan sesi telelawatan selama 30 minit setiap bulan.

Bagi mereka, saat-saat itu menjadi sesuatu yang paling dinantikan.

“Yang paling mencabar ialah menguruskan kehidupan seorang diri. Ada kalanya kami perlukan seseorang untuk membantu menguruskan pelbagai perkara, tetapi saya bersyukur kerana keluarga banyak memberi sokongan,” katanya sambil menambah bahawa ibu bapa, kakak serta abang iparnya sentiasa berada di sisi.

Beliau berkata, suaminya masih menunggu perkembangan mengenai tarikh pembebasannya dan kini berusaha mengekalkan rekod disiplin yang baik bagi melayakkan diri menyertai program pemulihan, yang berpotensi memendekkan tempoh hukumannya.

Mengulas reaksi masyarakat selepas kisah perkahwinan mereka disiarkan BH sebelum ini, beliau berkata ramai wanita menghubunginya untuk mendapatkan panduan mengenai prosedur lawatan serta proses mendapatkan kelulusan perkahwinan.

Menurutnya, ia memerlukan beberapa sesi temu duga bersama pegawai sosial, termasuk penilaian terhadap latar belakang, pekerjaan, kedudukan kewangan serta sebab mereka ingin mendirikan rumah tangga.

Menyentuh tentang kritikan segelintir netizen yang meramalkan perkahwinan mereka tidak akan berkekalan, Cik Nurashikin berkata beliau memilih untuk tidak melayan pandangan sedemikian.

Laporan berkaitan
Tertangguh 9 tahun, pasangan akhirnya nikah di penjaraMay 28, 2026 | 7:23 PM
SPS: Nikah dalam penjara bukan amalan biasa, boleh dipertimbang tapi tak terjaminJun 2, 2026 | 5:32 PM
Mata-MataBH LABpenjarakadi