'Mata-mata' wadah bagi netizen berkongsi berita menarik dengan BH

Ada kejadian menarik perhatian anda? Hantar berita, foto dan video menerusi salah satu cara ini: Muat naik di akaun media sosial anda (pastikan tidak privet) dengan hashtag #bhmata di TikTok, Instagram atau Facebook, serta tag kami di @beritahariansg atau Berita Harian Singapura di Facebook.