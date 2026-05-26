Majlis kahwin Cina di kolong blok curi tumpuan
May 26, 2026 | 12:06 PM
Video majlis perkahwinan Cina di kolong blok menjadi tular di TikTok selepas pengguna ‘LadyXmax’ memuat naik video memaparkan hiasan majlis tersebut di estet perumahannya yang terletak di Bukit Panjang.
Ramai dalam kalangan netizen menyifatkan suasana itu sebagai sesuatu yang jarang dilihat pada hari ini, memandangkan majlis perkahwinan di kolong blok sering dikaitkan dengan bangsa Melayu.
