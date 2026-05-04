Penyampai radio Era, Radin, kini bergelar suami
May 4, 2026 | 8:43 PM
Penyampai radio Era, Radin Amir Affendy Ahmad Aruani, bersama pasangannya, Nur Amirah Shamsulbahrin, selamat diijabkabulkan dalam majlis pernikahan yang berlangsung di sebuah premis acara di Ukay Perdana, Kuala Lumpur, pada 1 Mei. - Foto CANDID PICTURES STUDIO
KUALA LUMPUR: Cinta yang disulam dalam diam akhirnya dimeterai dengan ikatan sah apabila penyampai radio Era, Radin Amir Affendy Ahmad Aruani, 36 tahun, memilih untuk bukan sahaja bergelar suami, malah bersedia memikul tanggungjawab sebagai bapa kepada tiga cahaya mata isterinya, Nur Amirah Shamsulbahrin, yang juga ibu tunggal.
Bagi Radin, amanah itu hadir bersama kasih yang tidak berbelah bahagi, apatah lagi apabila anak-anak Nur Amirah, atau lebih mesra disapa Mira, menerima kehadirannya dengan penuh keterbukaan.
