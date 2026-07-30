JOHOR BAHRU: Polis menahan sepasang pelajar kolej berusia 19 tahun bagi membantu siasatan kes kematian seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan di dalam mangkuk tandas sebuah rumah di Taman Setia Mutiara, Kluang, pada 29 Julai.

Ketua Polis Johor, Encik Ab Rahaman Arsad berkata, Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Kluang menerima laporan pada sekitar 1 tengah hari mengenai seorang pelajar perempuan dimasukkan ke Hospital Enche Besar Hajjah Kalsom di Kluang kerana dipercayai baru melahirkan anak.

“Sebaik melahirkan bayi berkenaan, pelajar itu telah menghubungi gurunya sebelum dibawa ke hospital untuk pemeriksaan.

“Hasil pemeriksaan doktor mendapati pelajar itu sudah melahirkan seorang bayi selain mendapati terdapat satu lagi bayi perempuan dalam kandungannya,” kata Encik Ab Rahaman pada sidang media sempena Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Johor pada 30 Julai.

Menurut Encik Ab Rahaman, hasil siasatan lanjut di rumah sewa yang didiami pelajar terbabit membawa kepada penemuan mayat seorang bayi perempuan, lapor Harian Metro.

Tambahnya, pemeriksaan awal ke atas bayi itu mendapati terdapat beberapa kesan tikaman pada tubuh bayi berkenaan namun punca sebenar kematian masih dalam siasatan.

“Susulan itu, polis menahan seorang pelajar lelaki berusia 19 tahun dipercayai teman lelaki kepada wanita terbabit bagi membantu siasatan.

“Lelaki berkenaan ditahan dan permohonan reman akan dibuat di Mahkamah Majistret Kluang hari ini (30 Julai),” ujar beliau.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Dua gol Song Ui-young membantu Singapura menewaskan India 2-1 dalam kelayakan Piala Asia, kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu pada Oktober 2025. Mereka akan bertembung sekali lagi dalam Piala Asean Fifa buat julung-julung kalinya.

S’pura lawan Indonesia, Malaysia dan India dalam Piala Asean Fifa

Jul 30, 2026 | 5:38 PM
D’Fusion, K-pop, pertandingan, antarabangsa

Band anak-beranak Melayu wakil S’pura di pertandingan muzik K-pop

Jul 29, 2026 | 7:33 PM
Lembaga Tabung Haji (TH) yang diiktiraf sebagai antara badan pengurusan dana haji paling cekap dalam kalangan negara Islam itu, dilaporkan mengalami kerugian yang menyebabkan defisitnya melonjak kepada RM10 bilion.

Tabung Haji M’sia rugi RM10b, Anwar arah siasatan

Jul 30, 2026 | 3:35 PM
radikalisasi belia, keselamatan dalam negeri, ruang dialog belia, nazri hadi saparin

Dari algoritma ke dialog: Terus perluas ruang bincang selamat dalam usaha tangani belia jadi radikal sendiri

Jul 29, 2026 | 2:30 PM
Timbalan Pengarah bagi Sistem Platform di Agensi Sains dan Teknologi Pasukan Home Team (HTX), Encik Abdul Ahalid Hasmuni, mengetuai hampir 100 jurutera dan juruteknik dalam memastikan armada marin Home Team sentiasa bersedia untuk dikerahkan. Beliau merupakan antara 103 pegawai Home Team yang diiktiraf atas kecekapan dan kecemerlangan mereka sempena Majlis Memperingati Hari Kebangsaan Home Team pada 29 Julai.

Tekad tambah ilmu jurutera marin HTX bantu daki tangga kerjaya

Jul 29, 2026 | 5:00 PM
Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian (OSC), TikTok, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim

Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian arah hantaran TikTok mengenai Faishal diturunkan

Jul 29, 2026 | 3:02 PM
Dr Syed Harun ditemu ramah oleh hos OMGxBH, Cik Sabrina Masri dalam video diterbitkan OMGxBH.

Permudah pasangan baru berkahwin beli flat pertama

Jul 14, 2026 | 4:56 PM
Pasangan suami isteri, Encik Ibnu Aliff Rahim dan Cik Nur Farhana Mohamad, mengusahakan perniagaan piza buatan tangan, Lyfs Bodega, dari rumah mereka di Woodlands.

Pengalaman hampir dua dekad jadi ‘ramuan’ piza buatan tangan

Jun 26, 2026 | 2:27 PM
Cape Verde, Vozinha, Piala Dunia 2026

Penjaga gawang veteran 40 tahun di sebalik titik bersejarah Cape Verde

Jun 16, 2026 | 3:47 PM
Ayam Gepuk Anak Mak, ayam gepuk, ayam goreng

Ayam gepuk cetus langkah niaga gempak

Jun 12, 2026 | 2:12 PM

Katanya lagi, kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan Seksyen 315 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan atau cuba menyebabkan kematian bayi yang baru dilahirkan.

Laporan berkaitan
Murid di Kuala Terengganu sanggup bawa durian ke sekolah demi guru tersayangJul 29, 2026 | 6:42 PM
Kek batik hidangan istimewa sambut Presiden Tharman di KLJul 24, 2026 | 4:48 PM
BH LABJohor BahrubayiMata-Mata