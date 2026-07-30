Mayat bayi ditemui dengan kesan tikaman dalam mangkuk tandas di Kluang

Ketua Polis Johor, Encik Ab Rahaman Arsad, ditemui media pada Majlis Perhimpunan Bulanan serta Upacara Pelepasan Bantuan Sumber Manusia di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor. - Foto HARIAN METRO

Ketua Polis Johor, Encik Ab Rahaman Arsad, ditemui media pada Majlis Perhimpunan Bulanan serta Upacara Pelepasan Bantuan Sumber Manusia di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor. - Foto HARIAN METRO

Mayat bayi ditemui dengan kesan tikaman dalam mangkuk tandas di Kluang

Mayat bayi ditemui dengan kesan tikaman dalam mangkuk tandas di Kluang

JOHOR BAHRU: Polis menahan sepasang pelajar kolej berusia 19 tahun bagi membantu siasatan kes kematian seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan di dalam mangkuk tandas sebuah rumah di Taman Setia Mutiara, Kluang, pada 29 Julai.

Ketua Polis Johor, Encik Ab Rahaman Arsad berkata, Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Kluang menerima laporan pada sekitar 1 tengah hari mengenai seorang pelajar perempuan dimasukkan ke Hospital Enche Besar Hajjah Kalsom di Kluang kerana dipercayai baru melahirkan anak.

“Sebaik melahirkan bayi berkenaan, pelajar itu telah menghubungi gurunya sebelum dibawa ke hospital untuk pemeriksaan.

“Hasil pemeriksaan doktor mendapati pelajar itu sudah melahirkan seorang bayi selain mendapati terdapat satu lagi bayi perempuan dalam kandungannya,” kata Encik Ab Rahaman pada sidang media sempena Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Johor pada 30 Julai.

Menurut Encik Ab Rahaman, hasil siasatan lanjut di rumah sewa yang didiami pelajar terbabit membawa kepada penemuan mayat seorang bayi perempuan, lapor Harian Metro.

Tambahnya, pemeriksaan awal ke atas bayi itu mendapati terdapat beberapa kesan tikaman pada tubuh bayi berkenaan namun punca sebenar kematian masih dalam siasatan.

“Susulan itu, polis menahan seorang pelajar lelaki berusia 19 tahun dipercayai teman lelaki kepada wanita terbabit bagi membantu siasatan.

“Lelaki berkenaan ditahan dan permohonan reman akan dibuat di Mahkamah Majistret Kluang hari ini (30 Julai),” ujar beliau.