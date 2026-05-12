Pelanggan dakwa ada infestasi di kedai kopi AMK, lihat tikus biak dalam tandas

Anak tikus dilihat dalam tandas kedai kopi Ang Mo Kio. - Foto SHIN MIN DAILY NEWS

Anak tikus dilihat dalam tandas kedai kopi Ang Mo Kio. - Foto SHIN MIN DAILY NEWS

Pelanggan dakwa ada infestasi di kedai kopi AMK, lihat tikus biak dalam tandas

Pelanggan dakwa ada infestasi di kedai kopi AMK, lihat tikus biak dalam tandas

Seorang pelanggan telah mendakwa bahawa kedai kopi di Ang Mo Kio mempunyai tahap kebersihan yang teruk dengan kemungkinan berlakunya infestasi tikus, sambil berkata beliau pernah melihat tikus membiak dalam tandas lelaki.

Pembaca itu yang enggan mendedahkan namanya, memberitahu akhbar Shin Min Daily News bahawa kedai kopi di Blok 722 Ang Mo Kio Avenue 8 mempunyai tandas kotor dan tanda-tanda kegiatan tikus.

Beliau mendakwa bahawa lantai tandas dipenuhi dengan kesan kotoran dan berkata beliau juga melihat tikus berkeliaran pada beberapa ketika, serta meninggalkan najis.

Pernah sekali beliau melihat kejadian yang membimbangkan di mana tikus membiak di bawah tempat kencing di dalam tandas lelaki.

Beliau mengirimkan foto yang menunjukkan empat anak tikus di atas lantai kotor.

Apabila Shin Min berkunjung ke kedai kopi tersebut, ia secara umumnya kelihatan bersih tanpa kekotoran atau lopak air yang jelas, dan piawaian kebersihan makanan setanding dengan kedai kopi biasa.

Membalas aduan pembaca, pengurus kedai kopi, Cik Wang (transliterasi) berkata kebersihan sentiasa diutamakan.

Beliau juga berkata tandas dibersihkan empat kali sehari - pagi, tengah hari, petang dan sebelum kedai kopi tutup.

Namun, beliau meluahkan kekecewaan, sambil menambah bahawa tabiat kebersihan pelanggan yang kurang baik boleh menyebabkan tandas menjadi kotor semula sejurus selepas dibersihkan.

Mengenai dakwaan infestasi itu, Cik Wang berkata beliau tidak pernah melihat tikus semasa waktu operasi dan tidak menerima sebarang aduan pelanggan.

Walau bagaimanapun, satu atau dua tikus kadang-kadang dikesan di kawasan tersebut selepas ditutup.

Menjawab dakwaan bahawa seekor tikus telah membiak di dalam tandas, Cik Wang menjelaskan bahawa ia adalah kejadian terpencil yang berlaku tahun lepas.

Beliau ada di kedai kopi tersebut dan segera menangani keadaan itu.



“Sebenarnya, saya sangat takut, tetapi saya memberanikan diri dan membersihkan anak-anak tikus itu,” katanya.

Selain pembersihan harian, Cik Wang menambah bahawa kedai kopi tersebut juga menjalani rawatan kawalan perosak sebanyak dua kali sebulan.

Pelanggan yang ditemubual oleh Shin Min pula menyatakan bahawa mereka tidak melihat sebarang masalah tikus yang ketara dan menganggap persekitaran keseluruhan kedai makan tersebut boleh diterima.

Menjawab pertanyaan Shin Min, jurucakap Majlis Bandaran Ang Mo Kio berkata ia dimaklumkan tentang kemungkinan infestasi di kedai kopi pada hujung April.

Bagaimanapun, tiada lubang tikus ditemui semasa pemeriksaan mingguan oleh kontraktor kawalan perosak.



Majlis bandaran berkata ia akan terus memantau keadaan dan bekerjasama dengan pihak berkaitan.