Pemandu lapor stesen minyak Taman Pelangi JB kehabisan RON97 pada 23 Mac
Mar 24, 2026 | 4:16 PM
Seorang warga Singapura melaporkan stesen minyak Shell di Taman Pelangi, Johor Bahru kehabisan minyak RON97 pada 23 Mac. - Foto oleh NURZAHIRA AHMAD
Warga Singapura, Cik Nurzahira Ahmad, yang kerap memandu ke Johor Bahru untuk mengisi minyak, lazimnya melihat barisan panjang di stesen minyak di Taman Pelangi ketika dalam perjalanan pulang ke Singapura.
Namun, kira-kira jam 5.45 petang pada 23 Mac, beliau terkejut apabila mendapati stesen Shell tersebut lengang, dengan kenderaan yang datang berpatah balik selepas papan tanda menunjukkan minyak RON97 tidak tersedia.
