Minyak mahal, kos hidup naik, bekalan mula terjejas di Asia Tenggara
Mar 24, 2026 | 2:22 PM
Seorang pekerja (tengah) bersedia mengisi gas petroleum cecair (LPG) ke dalam kenderaan pelanggan di sebuah stesen minyak di Phnom Penh pada 23 Mac 2026. Sebuah pembekal tenaga utama di Kemboja memaklumkan akan menghentikan penjualan LPG mulai awal bulan April susulan gangguan bekalan akibat perang di Timur Tengah. - Foto AFP
BANGKOK: Negara-negara Asia Tenggara menunjukkan tanda semakin terdedah kepada krisis bahan api yang kian meruncing apabila konflik melibatkan Iran terus mengganggu pasaran tenaga global, mencetuskan lonjakan harga dan kebimbangan terhadap bekalan.
Dari Laos hingga Thailand, barisan panjang mula kelihatan di stesen minyak apabila pemandu berpusu-pusu mendapatkan bekalan bahan api di tengah kebimbangan harga akan terus meningkat. Dalam masa sama, penduduk di rantau ini turut berdepan kos sara hidup yang semakin tinggi apabila kenaikan harga minyak menjejaskan kos pengangkutan dan rantaian bekalan makanan.
