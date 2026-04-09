Penyampai radio A B Shaik kemalangan setelah diserang vertigo
Apr 9, 2026 | 4:58 PM
Kereta Mercedes 250 yang dipandu A B Shaik berlanggar dengan bas yang tidak bergerak, apabila beliau diserang vertigo sewaktu memandu. - Foto A B Shaik
Niat untuk mencari sebuah masjid bagi menunaikan solat Asar dan Maghrib selepas selesai tugasan berakhir dengan kemalangan tidak dijangka bagi selebriti tempatan dan penyampai radio Warna 94.2, A B Shaik, atau nama sebenarnya Shaik Abu Bakar Ahmad Banafe.
Pada 5 April, sebaik sahaja selesai bertugas di acara ‘Ini Baru High Tea Raya!’ anjuran bersama Warna 942, Ria 897 dan Berita Mediacorp, A B Shaik memandu menuju Masjid Khadijah di Sims Avenue berhampiran Lorong 27 Geylang.
