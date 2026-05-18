Topic followed successfullyGo to BHku
Polis cari remaja seminggu hilang, kali terakhir dilihat sekitar Sekolah Menengah Beatty
Polis cari remaja seminggu hilang, kali terakhir dilihat sekitar Sekolah Menengah Beatty
May 18, 2026 | 5:16 PM
Polis cari remaja seminggu hilang, kali terakhir dilihat sekitar Sekolah Menengah Beatty
Sarah Fitriyana Abdullah kali terakhir dilihat dalam seragam sekolah. - Foto SPF
Polis sedang meminta bantuan orang ramai untuk memberikan maklumat mengenai keberadaan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun, Sarah Fitriyana Abdullah.
Dalam kenyataan polis pada 17 Mei, Sarah kali terakhir dilihat dalam seragam sekolahnya dengan baju dan skirt berwarna biru gelap di sekitar 1 Toa Payoh North pada 11 Mei 2026 kira-kira 7.20 pagi.
Laporan berkaitan
Kanak-kanak hilang: 2 gadis perempuan kali terakhir dilihat di Boon Lay, Bukit Panjang dalam kes berasinganMay 16, 2026 | 4:02 PM
Dua remaja yang dilaporkan hilang telah ditemuiApr 29, 2026 | 10:29 AM