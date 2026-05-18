Polis sedang meminta bantuan orang ramai untuk memberikan maklumat mengenai keberadaan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun, Sarah Fitriyana Abdullah.

Dalam kenyataan polis pada 17 Mei, Sarah kali terakhir dilihat dalam seragam sekolahnya dengan baju dan skirt berwarna biru gelap di sekitar 1 Toa Payoh North pada 11 Mei 2026 kira-kira 7.20 pagi.