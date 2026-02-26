Pelancaran rasmi Mas Ayu Family Restaurant dihadiri oleh keluarga, teman-teman dan selebriti pada 10 Februari lalu sebelum pembukaan operasi pada 20 Februari. - Foto ihsan MAS AYU FAMILY RESTAURANT

Restoran Mas Ayu di Changi Road tampil segar dengan perabot, pencahayaan dan suasana yang baru, sambil menampilkan gambar-gambar kenangan dari restoran asal. - Foto ihsan MAS AYU FAMILY RESTAURANT

Pelancaran Restoran Mas Ayu dirasmikan oleh pemilik baru (dari kiri) Encik Suhari Mustaffa, Encik Mohd Ismail Mohd Hussain dan pemilik asal Encik Abdul Kadir Mohd Hussain (tengah) pada 10 Februari lalu. - Foto RUBIAH MOHD

Pelancaran Restoran Mas Ayu dirasmikan oleh pemilik baru (dari kiri) Encik Suhari Mustaffa, Encik Mohd Ismail Mohd Hussain dan pemilik asal Encik Abdul Kadir Mohd Hussain (tengah) pada 10 Februari lalu. - Foto RUBIAH MOHD

Pembukaan semula restoran Mas Ayu di Changi Road pada hari kedua bulan Ramadan yang jatuh pada 20 Februari mencetuskan keterujaan ramai, khususnya peminat setia yang mengenali jenama itu sejak ia beroperasi di Siglap pada awal 1983.

Menelan perbelanjaan lebih $250,000, Mas Ayu Family Restaurant kali ini kembali dengan wajah baru dan pemilik baru, Encik Suhari Mustaffa, 45 tahun yang juga pemilik The ShakeHouse, dan Encik Mohd Ismail Mohd Hussain, 65 tahun, adik kepada pemilik asal Mas Ayu, Encik Abdul Kadir Mohd Hussain.

Untuk mengekalkan elemen nostalgia yang sinonim dengan restoran Mas Ayu, hidangan popular seperti mi bandung, sotong goreng tepung dan lontong goreng akan disediakan oleh tukang-tukang masak yang sama seperti dulu, untuk mengekalkan rasa asli.

“Untuk saya, kalau tidak ada tukang masak yang sama, maka tidak lengkaplah Mas Ayu, jadi kami berulang-alik berjumpa dengan mereka di Batu Pahat, untuk mendapatkan mereka kembali,” kata Encik Mohd Ismail sewaktu bercakap dengan Berita Harian (BH) pada hari pelancaran Mas Ayu pada 10 Februari lalu.

Namun begitu, keterujaan itu bertukar menjadi kekecewaan apabila beberapa pengunjung meluahkan rasa kecewa di pelbagai platform media sosial selepas mendakwa hidangan tiba lewat dan terdapat pesanan yang tertukar, terutama pada hujung minggu pertama operasi yang bertepatan dengan musim Ramadan.

Seorang pelanggan Cik Hayati Zainal meninggalkan komen dan penilaian satu bintang di wadah penilaian Google Review.

“Bukan pengalaman menjamu selera yang menyenangkan seperti yang kami alami di restoran lama di Siglap. Servis sangat lambat walaupun tempahan awal telah dibuat sebelum pukul 4 petang.

“Kami tiba pada 7 malam untuk berbuka puasa, namun hidangan pertama hanya sampai pada pukul 8.07 malam. Selepas itu, hidangan lain pula tiba pada pukul 8.23 malam, dan sebahagiannya bukan seperti yang kami pesan.

“Kakitangan juga kelihatan tidak begitu berminat ketika menjalankan tugas. Saya terpaksa bersetuju dengan beberapa ulasan lain bahawa seolah-olah tiada sistem yang teratur dilaksanakan,” menurut ulasan itu.

Susulan kritikan dan maklum balas yang diterima, pihak pengurusan Mas Ayu tampil memohon maaf secara terbuka di media sosial pada awal pagi 25 Februari.

Sebagai salah seorang pemilik, Encik Ismail mengucapkan terima kasih beliau kepada pelanggan atas sokongan luar biasa yang diterima pada awal hari pembukaan, namun kesal dengan pengalaman mereka yang kurang memuaskan.

“Kami tidak bersedia dengan kedatangan pelanggan yang di luar jangkaan sehingga berlaku kelemahan dari segi pengurusan kakitangan, kelambatan makanan dan kekurangan tempat duduk.

“Kami mohon maaf atas segala kesilapan dan akan memperbaiki mutu servis serta penyediaan makanan pada masa akan datang,” kata Encik Ismail.

Encik Suhari pula mengakui situasi pada hujung minggu pembukaan itu ‘membuka mata’ apabila jumlah pelanggan yang hadir jauh melebihi jangkaan sehingga operasi dapur dan servis menjadi kelam-kabut.

“Sebagai pemilik, kami mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas segala kekurangan,” katanya dalam video yang sudah ditonton lebih 40,000 kali di TikTok.

“Antara langkah segera yang kami ambil termasuk mengurangkan jumlah tempahan daripada 100 kepada 50 pelanggan pada satu-satu masa bagi memastikan dapur dapat mengendalikan pesanan dengan lebih teratur.

“Pengurusan kakitangan juga diperketatkan supaya setiap hidangan sampai ke meja yang betul dan pada waktu yang lebih sesuai.”

Walaupun permulaan tidak seperti yang diharapkan, pihak Mas Ayu yakin penambahbaikan yang dilakukan akan membantu restoran itu terus menjadi pilihan, sekali gus mengimbangi nostalgia pelanggan lama dengan tarikan kepada generasi baru.

“Inisiatif mengambil tanggungjawab atas kejadian Jumaat lalu ini adalah sangat baik. Saya meninggalkan Mas Ayu dengan rasa kecewa. Harap kunjungan saya yang seterusnya akan menjadi pengalaman yang lebih baik,” kata pengguna Cik @rosi_hamid yang meninggalkan komen di hantaran video tersebut.