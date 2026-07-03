Tindakan pengguna Threads yang memuat naik video memaparkan seseorang menayangkan pasport Singapura ketika mengisi minyak RON95 di sebuah stesen minyak Malaysia telah mencetus kemarahan dalam kalangan netizen Malaysia.

Video tersebut dimuat naik pengguna Threads ‘@theblackspice’ dengan kapsyen, ‘Bagaimana nak membuat rakyat Malaysia marah? Cara pertama. Curi minyak mereka.’

Rakaman itu menunjukkan seseorang memegang pasport Singapura di sebelah muncung pam berwarna kuning untuk mengisi petrol RON95, yang sedang dimasukkan ke dalam tangki kenderaan.

Meter pam turut menunjukkan sebanyak RM60 ($19) minyak telah diisi, bersamaan 23,622 liter pada harga RM2.54 seliter.

Pemandu kenderaan berdaftar asing, termasuk dari Singapura tidak dibenarkan untuk membeli petrol RON95, sama ada ia diberi subsidi atau tidak.

Sejak 1 April, pemandu kenderaan asing yang didapati membeli RON95 boleh dikenakan tindakan undang-undang.

Sebelum ini, hanya pengusaha stesen minyak yang akan dipertanggungjawabkan.

Walau bagaimanapun, video itu tidak memaparkan nombor pendaftaran kenderaan, justeru tidak dapat dipastikan sama ada sebarang kesalahan benar-benar berlaku.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Dua daripada lima warden enjara Taiping, Perak, (bertopi dan berpenutup muka) yang didakwa di Mahkamah Majistret Taiping, pada 3 Julai, atas pertuduhan mencederakan banduan.

5 warden Penjara Taiping didakwa cederakan banduan

Jul 3, 2026 | 5:59 PM
Ketua Polis Johor, Datuk Ab Rahaman Arsad.

Lapan kertas siasatan dibuka sepanjang kempen PRN Johor

Jul 3, 2026 | 5:57 PM
Pengguna Threads memuat naik video memaparkan seseorang menunjukkan pasport Singapura ketika mengisi minyak RON95.

Sengaja tayang pasport S’pura sambil isi RON95 undang kemarahan netizen M’sia

Jul 3, 2026 | 5:14 PM
Personaliti tempatan, Khairudin Samsudin berkata gambar beliau digunakan tanpa kebenaran di wadah media sosial The Aurelia Events.

Sudah bayar $80,000 tapi bakal pengantin terkejar-kejar cari alternatif apabila perancang perkahwinan ‘hilang’

Jul 2, 2026 | 7:41 PM
erra fazira, hans isaac, gerak khas 2.0

Erra Fazira tidak kekok kembali berlakon dengan bekas kekasih

Jul 2, 2026 | 4:45 PM
Singapura, hujan, petir, ribut, cuaca, weather, rainstorm

Hujan, ribut petir dijangka landa S’pura separuh pertama Jul

Jul 2, 2026 | 2:12 PM
Semakan oleh Berita Harian (BH) mendapati nama dan profil Encik Khairul Anwar Mohamed Abdul Alim tidak lagi dipaparkan dalam laman Pengurusan Kanan Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) sejak Mei 2026.

Khairul Anwar tidak lagi dipapar dalam laman pengurusan kanan Muis

Jun 26, 2026 | 7:08 PM
makna, laut, bahasa Melayu, istilah berkaitan laut, budaya Melayu laut

Selami makna ‘laut’ dalam bahasa Melayu

Jun 21, 2026 | 5:30 AM
Nurul Aleesya Irwan, sukan dansa, Dancesport

Bakat terpendam gadis pemalu menyerlah dalam sukan dansa

Jun 12, 2026 | 4:41 PM
pelindung matahari, perlindungan UV, kesihatan kulit

Usah lupa bahagian tubuh terdedah apabila sapu pelindung matahari

Jun 8, 2026 | 3:07 PM

Selain itu, harga RON95 yang tertera pada pam di stesen minyak Caltex tersebut ialah RM2.54 seliter, bukannya RM3.37 seliter seperti harga semasa.

Ini menunjukkan video itu mungkin dirakam sekitar Februari, sebelum kenaikan harga petrol.

Netizen gelar pengguna Threads sebagai “kedekut”

Video tersebut telah meraih lebih 400,000 tontonan, 2,600 tanda suka, dan lebih 1,900 komen.

Kapsyen yang bersifat provokatif itu menimbulkan kemarahan sebahagian pengguna Threads dari Malaysia.

Pengguna ‘bintu.zmn’ berkata:

“Ibu bapa anda ajar hormat orang? Macam itulah masuk rumah orang ikut peraturan orang. Melainkan ibu bapa anda tidak cukup ajar anda tentang sikap menghormati.”

Ada juga netizen memandang sinis tindakan tersebut dan menyifatkannya sebagai sesuatu yang memalukan.

Pengguna ‘sakitpulakhatikite’ berkata:

“Agak melucukan apabila anda sanggup melakukan perkara ini demi mencetuskan kemarahan rakyat Malaysia, sedangkan tindakan itu secara tidak sengaja menunjukkan betapa susahnya hidup anda di negara sendiri sehingga terpaksa datang ke sini demi mendapatkan petrol bersubsidi kami yang berharga.”

Seorang lagi pengguna ‘@loveqsty._’ berkata:

“Sebagai rakyat Malaysia, saya langsung tak marah – malah saya rasa bangga.

“Sebab apa yang saya nampak hanyalah seseorang dari negara yang kononnya bertaraf dunia pertama sedang dengan bangganya mempamerkan kebodohan sendiri dan betapa ‘pokai’ sebenarnya mereka sekarang.

“Kalau niatnya nak buat rakyat Malaysia marah, memang gagal. Yang malu cuma diri sendiri.”

Terdapat juga pengguna dipercayai dari Singapura yang mengecam perbuatan tersebut.

Pengguna ‘@senoritaa_d’ berkata:

“Jangan rosakkan nama kami yang rakyat Singapura dengan perangai anda. Memang memalukan.”

Laporan berkaitan
RM11.2b tanggungan subsidi bahan api di M’sia setakat Mei 2026Jun 25, 2026 | 2:26 PM
Mata-MataBH LABpetrolminyakCaltexRON95