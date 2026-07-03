Sengaja tayang pasport S’pura sambil isi RON95 undang kemarahan netizen M’sia

Pengguna Threads memuat naik video memaparkan seseorang menunjukkan pasport Singapura ketika mengisi minyak RON95. - Foto TANGKAP LAYAR THREADS THEBLACKSPICE

Pengguna Threads memuat naik video memaparkan seseorang menunjukkan pasport Singapura ketika mengisi minyak RON95. - Foto TANGKAP LAYAR THREADS THEBLACKSPICE

Tindakan pengguna Threads yang memuat naik video memaparkan seseorang menayangkan pasport Singapura ketika mengisi minyak RON95 di sebuah stesen minyak Malaysia telah mencetus kemarahan dalam kalangan netizen Malaysia.

Video tersebut dimuat naik pengguna Threads ‘@theblackspice’ dengan kapsyen, ‘Bagaimana nak membuat rakyat Malaysia marah? Cara pertama. Curi minyak mereka.’

Rakaman itu menunjukkan seseorang memegang pasport Singapura di sebelah muncung pam berwarna kuning untuk mengisi petrol RON95, yang sedang dimasukkan ke dalam tangki kenderaan.

Meter pam turut menunjukkan sebanyak RM60 ($19) minyak telah diisi, bersamaan 23,622 liter pada harga RM2.54 seliter.

Pemandu kenderaan berdaftar asing, termasuk dari Singapura tidak dibenarkan untuk membeli petrol RON95, sama ada ia diberi subsidi atau tidak.

Sejak 1 April, pemandu kenderaan asing yang didapati membeli RON95 boleh dikenakan tindakan undang-undang.

Sebelum ini, hanya pengusaha stesen minyak yang akan dipertanggungjawabkan.

Walau bagaimanapun, video itu tidak memaparkan nombor pendaftaran kenderaan, justeru tidak dapat dipastikan sama ada sebarang kesalahan benar-benar berlaku.

Selain itu, harga RON95 yang tertera pada pam di stesen minyak Caltex tersebut ialah RM2.54 seliter, bukannya RM3.37 seliter seperti harga semasa.

Ini menunjukkan video itu mungkin dirakam sekitar Februari, sebelum kenaikan harga petrol.

Netizen gelar pengguna Threads sebagai “kedekut”

Video tersebut telah meraih lebih 400,000 tontonan, 2,600 tanda suka, dan lebih 1,900 komen.

Kapsyen yang bersifat provokatif itu menimbulkan kemarahan sebahagian pengguna Threads dari Malaysia.

Pengguna ‘bintu.zmn’ berkata:

“Ibu bapa anda ajar hormat orang? Macam itulah masuk rumah orang ikut peraturan orang. Melainkan ibu bapa anda tidak cukup ajar anda tentang sikap menghormati.”

Ada juga netizen memandang sinis tindakan tersebut dan menyifatkannya sebagai sesuatu yang memalukan.

Pengguna ‘sakitpulakhatikite’ berkata:

“Agak melucukan apabila anda sanggup melakukan perkara ini demi mencetuskan kemarahan rakyat Malaysia, sedangkan tindakan itu secara tidak sengaja menunjukkan betapa susahnya hidup anda di negara sendiri sehingga terpaksa datang ke sini demi mendapatkan petrol bersubsidi kami yang berharga.”

Seorang lagi pengguna ‘@loveqsty._’ berkata:

“Sebagai rakyat Malaysia, saya langsung tak marah – malah saya rasa bangga.

“Sebab apa yang saya nampak hanyalah seseorang dari negara yang kononnya bertaraf dunia pertama sedang dengan bangganya mempamerkan kebodohan sendiri dan betapa ‘pokai’ sebenarnya mereka sekarang.

“Kalau niatnya nak buat rakyat Malaysia marah, memang gagal. Yang malu cuma diri sendiri.”

Terdapat juga pengguna dipercayai dari Singapura yang mengecam perbuatan tersebut.

Pengguna ‘@senoritaa_d’ berkata: