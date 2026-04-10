Sheena Akbal dedah harungi 6 pusingan IVF, 1 keguguran dalam podcast terbaru
Apr 10, 2026 | 5:59 PM
Hos podcast, Sheena Akbal (kanan) dan Nur Amirra berkongsi secara intim dan terbuka tentang perjalanan mereka yang ingin menjadi seorang ibu. - Foto TANGKAP LAYAR YOUTUBE/COUCH CONVERSATIONS
Dalam diam, Sheena Akbal, pempengaruh yang juga dikenali sebagai isteri kepada penyanyi Taufik Batisah, menanggung derita mengharungi enam pusingan persenyawaan in vitro (IVF) serta satu keguguran.
Namun, keperitan yang ditelan itu akhirnya dikongsi secara terbuka dalam podcast Couch Conversations yang dimuat naik di YouTube pada 8 April.
