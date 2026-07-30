Wanita asal UK titis air mata ketika tonton previu NDP 2026

Cik Eve Sewell (kiri), yang menonton previu NDP 2026 bersama anaknya, berkata beliau tersentuh hati melihat persembahan tentang kisah Orang Laut. - Foto ihsan EVE SEWELL

Cik Eve Sewell (kiri), yang menonton previu NDP 2026 bersama anaknya, berkata beliau tersentuh hati melihat persembahan tentang kisah Orang Laut. - Foto ihsan EVE SEWELL

Wanita asal UK titis air mata ketika tonton previu NDP 2026

Wanita asal UK titis air mata ketika tonton previu NDP 2026

Tonton persembahan tentang masyarakat Orang Laut sehinggakan menitiskan air mata kebangaan.

Begitulah yang dikongsikan Cik Eve Sewell, atau lebih mesra dikenali sebagai ‘angmohmakcik’ di media sosial, dalam satu hantaran Instagram yang mengimbau semula pengalamannya menonton previu Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP) 2026 pada 25 Julai.

Menurut Cik Eve, yang berasal dari United Kingdom (UK), beliau tidak pernah merasakan ikatan emosi terhadap UK semasa menetap di sana dan tidak memahami semangat rakyat Singapura semasa NDP.

Walaupun memperoleh kewarganegaraan Singapura pada Januari 2025 selepas menetap di sini sejak 2015, hanya pengalaman meraikan Hari Kebangsaan bersama ribuan penonton membuat beliau benar-benar merasakan kebanggaan sebagai warga Singapura.

“Ada satu detik yang tidak saya jangkakan akan menyentuh hati saya, iaitu persembahan Orang Laut yang mengisahkan sejarah awal Singapura.

“Saya menitiskan air mata apabila melihat para peserta mempersembahkan kisah negara dengan penuh rasa bangga dan begitu indah,” tulis Cik Eve dalam hantarannya.

Ketika dihubungi Berita Harian (BH), Cik Eve, yang menghadiri previu itu dengan anaknya yang berusia sembilan tahun, berkata kisah Singapura dipersembahkan dengan cara yang sungguh menyentuh hati.

“Visual persembahan tahun ini juga sangat mengagumkan dan saya tidak pernah melihat persembahan seumpamanya pada tahun sebelumnya,” ujar Cik Eve kepada BH.

Beberapa warganet turut berkongsi kebangaan mereka menonton segmen persembahan Orang Laut di ruangan komen hantaran Cik Eve.

Hantaran Cik Eve turut menarik perhatian penyanyi untuk pembukaan segmen tersebut, Cik Asnida Daud, dalam ruangan komen:

“Saya benar-benar kagum melihat reaksi para penonton. Saya sayang anda semua!”

Cik Asnida bakal mengetengahkan kisah Orang Laut dalam babak ketiga persembahan NDP 2026 dengan dendangan lagu Aok Diko, yang dihasilkan bersama keluarga beliau.

Pengguna, ‘subjectmardina’, berkata:

“Persembahan dan penceritaan itu sungguh mengagumkan! Semua yang hadir dapat merasakannya. Terima kasih!”

Menurut Cik Eve, beliau pernah ditanya mengapa beliau memilih untuk menetap di Singapura.

“Saya memilih Singapura kerana masyarakat di sini, nilai yang dipupuk, dan semangat kekeluargaan yang kuat.

“Singapura bukan sekadar tempat saya tinggal, tetapi telah menjadi rumah saya,” terang beliau.