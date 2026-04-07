Waspada berita palsu: Hisyam Hamid, Haslinda Ali jadi mangsa penipuan
Apr 7, 2026 | 3:20 PM
Sebuah laman web palsu meniru antaramuka platform berita tempatan, Channel News Asia (CNA) telah menghasilkan berita palsu berkenaan artis tempatan, Hisyam Hamid. - Foto TANGKAP LAYAR BERITA PALSU
Pelakon popular, Hisyam Hamid, menjadi mangsa terbaru taktik penipuan ‘celebrity bait’ selepas sebuah laman web palsu dikesan menyalahgunakan wajah beliau dengan meniru antaramuka platform berita, Channel News Asia (CNA).
Laman web tersebut menyebarkan dakwaan palsu bahawa Hisyam kononnya menguruskan portfolio pelaburan bernilai lebih $15 juta ketika prosiding penceraiannya sedang berlangsung.
