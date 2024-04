Acara ini turut mengetengahkan pameran busana Melayu tradisional dan India di pameran, Threads of Unity: Unravelling Shared Textile Traditions Between India and the Nusantara, bersama Hafiz Rashid, aNERDgallery dan Wild Dot.

Di sini, pengunjung dapat meneroka sejarah pakaian tradisional dan mempelajari fakta tersirat yang tidak diketahui ramai seperti asal usul kain pelikat yang sebenarnya berasal dari satu wilayah di India Selatan, Pulicat.

Mereka yang turut serta dalam kegiatan ini boleh mereka bentuk beg sendiri menggunakan teknik batik ‘simbut’ yang cukup unik sebagai cenderahati.

Tarikh: Sabtu dan Ahad, 27-28 April



Sabtu dan Ahad, 27-28 April Masa: 3 hingga 5 petang



3 hingga 5 petang Tempat: Permanent Galleries & Seminar Room, IHC



Permanent Galleries & Seminar Room, IHC Harga Tiket: $20



‘Delectable Designs’: Seni Inai bersama Hennaflair