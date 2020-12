EJEN hartanah memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran awam mengenai urus niaga penjualan hartanah. Ini demi memastikan pemilik hartanah dan yang bakal membeli hartanah sedar akan risiko dan kesan jangka panjang yang mengiringi sebarang keputusan jual-beli hartanah.

Demikian ditekankan oleh Menteri di Pejabat Perdana Menteri dan Menteri Kedua (Ehwal Luar merangkap Pendidikan), Dr Mohamad Maliki Osman, semalam dalam dialog maya bersama ejen hartanah anjuran Berita Harian.

"Tahap kesedaran di kalangan masyarakat perlu dipertingkat. Mereka perlu menjadi pembeli dan penjual yang mempunyai pengetahuan yang setimpal mengenai urusan jual beli flat agar dapat membuat keputusan yang wajar," katanya.

Sesi perbincangan tersebut disertai 15 ejen hartanah dari pelbagai syarikat - PropNex Realty Pte Ltd, ERA Realty Network Pte Ltd, Orangetee & Tie Pte Ltd, Cityhomes Pte Ltd, Huttons Asia Pte Ltd, dan Singapore Realtors Inc.

