PERANCANGAN KEMBARA DIBATALKAN BUAT MASA INI: Gambar ini merakamkan rombongan wisata Hamidah Travel and Tours ke Petra, Jordan pada Disember lalu. Kini, agensi pelancongan itu terpaksa membatalkan semua perancangan kembara buat pelanggannya sedang banyak negara mengenakan sekatan perjalanan. – Foto FACEBOOK HAMIDAH TRAVEL AND TOURS PTE LTD