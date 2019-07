GIGITAN GERGASI: Orang ramai boleh mengunjungi pesta makanan GrandBite@GrandStand anjuran kumpulan The Halal Cafe and Restaurants in Singapore (HCRS) Facebook dan HAO Halal Hub bersama Mak Besar Sg di The Grandstand. Terdapat beraneka jenis makanan dan produk bukan makanan yang boleh dibeli. – Foto HALAL CAFÉ & RESTAURANTS IN SINGAPORE