LAGU LEBIH BERMAKNA: We Thank You, yang asalnya dicipta Encik Aniq Rusyaidi Sulaiman sebagai lagu terima kasih buat anggota Perkhidmatan Negara (NS), kini dijadikan lagu sanjungan buat pekerja barisan hadapan yang menentang wabak Covid-19. Encik Aniq berharap lagu ini dapat dijadikan lagu rasmi Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP) suatu hari nanti. - Foto ihsan ANIQ RUSYAIDI SULAIMAN