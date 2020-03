PERTUNJUKAN BUDAYA: Acara Mesra Berzapin yang diadakan di Our Tampines Hub pada 15 Februari lalu menghimpunkan beberapa kumpulan seni seperti Sriwana, SG Oudist, Artiste Seni Budaya, Azpirasi, Era Dance Theatre Ltd, Kirana Seni, Perkumpulan Seni Singapura dan Sri Warisan Som Said Performing Arts Ltd.