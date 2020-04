Dalam kenyataannya pada Khamis (30 April), Yayasan Temasek berkata ia akan bekerjasama dengan pertubuhan tidak mengambil untung seperti Free Food For All dan Willing Hearts untuk menyediakan paket makanan percuma itu bagi individu berpendapatan rendah dan warga tua yang tinggal bersendirian di rumah sewa atau pun yang sakit.

Ia juga bantu menyediakan makanan percuma kepada pelajar yang perlu ke sekolah sewaktu tempoh pembelajaran di rumah, di bawah program Sokongan Makanan bagi Pelajar Covid-19.