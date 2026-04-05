10 agensi terima geran baru bagi luaskan sokongan, penjagaan sementara di S’pura
Rangkaian sokongan bagi ibu bapa kanak-kanak berkeperluan khas akan dibentuk di 10 sekolah dalam tempoh 3 tahun mendatang
Apr 5, 2026 | 6:59 PM
Pengasas CaringSG, Dr Lim Hong Huay, berkata kumpulan sokongan penjaga sekarang sebahagian besarnya tidak formal dan mungkin tidak mempunyai sumber yang mencukupi. - Foto ST
CaringSG, sebuah badan bukan mencari untung yang menyokong penjaga kanak-kanak berkeperluan khas dan orang kurang upaya, menyasarkan untuk membentuk rangkaian sokongan di 10 sekolah, dalam tempoh tiga tahun akan datang.
Rangkaian ini akan menghubungkan ibu bapa kanak-kanak berkeperluan khas dengan sumber masyarakat dan melatih mereka dalam kemahiran penjagaan.
