Pasukan bertindak baru tumpu pada peralihan hidup golongan kurang upaya
Bidang tumpuan termasuk latihan pekerjaan, sokongan kewangan bagi keluarga
Mar 25, 2026 | 8:17 PM
Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Dalam Negeri), Encik Goh Pei Ming, bersama pelajar di Minds Regional Hub pada 25 Mac. - Foto ST
Kebimbangan terhadap peralihan daripada alam persekolahan ke alam pekerjaan, perkhidmatan masyarakat, atau antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, merupakan antara kebimbangan utama bagi orang kurang upaya (PWD) serta penjaga mereka.
Pasukan Bertindak Jaminan bagi Keluarga dengan Orang Kurang Upaya berharap dapat memberi lebih banyak jaminan dan sokongan dalam aspek ini, kata Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Dalam Negeri), Encik Goh Pei Ming, pada 25 Mac.
