16 cawangan McDonald’s akan tayang perlawanan Piala Dunia secara langsung

McDonald’s akan menayangkan perlawanan Piala Dunia secara langsung di 16 restoran di seluruh negara. - Foto: ST

McDonald’s akan menayangkan perlawanan Piala Dunia secara langsung di 16 restoran di seluruh negara. - Foto: ST

16 cawangan McDonald’s akan tayang perlawanan Piala Dunia secara langsung

16 cawangan McDonald’s akan tayang perlawanan Piala Dunia secara langsung

Buat beberapa minggu akan datang, tarikan terbesar di beberapa cawangan McDonald’s di Singapura mungkin bukan pada burger atau kentang gorengnya.

Dengan Piala Dunia 2026 yang sedang rancak berlangsung, syarikat gergasi makanan segera itu berharap dapat menarik peminat bola sepak ke restorannya dengan melancarkan tayangan langsung perlawanan di 16 restoran di seluruh negara.

Cawangan yang mengambil bahagian ialah Ang Mo Kio, Ang Mo Kio 4, Taman Ang Mo Kio, Bedok Reservoir, Fajar, Geylang East Central, Hougang, Jurong East 24, Kallang, Punggol Safra, Kompleks Sukan Sengkang, Sengkang Rivervale, Serangoon Avenue 3, Kejiranan Tampines 3, Woodlands Mart dan Yishun Safra.

Dalam catatan Instagram pada 19 Jun, McDonald’s Singapura berkata jadual tayangan untuk perlawanan dari 11 Jun hingga 9 Julai akan berbeza mengikut lokasi dan menggalakkan pelanggan supaya menyemak dengan cawangan individu untuk maklumat lanjut.

Pengumuman itu dibuat dua minggu selepas rangkaian restoran itu berkata ia tidak akan menayangkan perlawanan Piala Dunia tahun ini secara langsung di restorannya.

McDonald’s telah menayangkan perlawanan Piala Dunia secara langsung di cawangannya sejak seawal 2006.

Semasa edisi terakhir kejohanan pada 2022, ia menayangkan perlawanan secara langsung di 19 restorannya di sini.

Bagi edisi 2018 yang diadakan di Russia, perlawanan telah ditayangkan di 22 cawangan dan jumlah tayangan adalah 41 pada 2014, 34 pada 2010 dan 28 pada 2006.

McDonald’s juga akan menganjurkan pesta menonton untuk perlawanan akhir di cawangan Marine Cove pada 20 Julai dari 2 pagi hingga 6 pagi.

Tiket boleh ditebus melalui aplikasi McDonald’s dengan menggunakan 5,000 mata Ganjaran MyMcDonald’s, dengan setiap penebusan sah untuk sehingga lima orang.