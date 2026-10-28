Dua blok Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di Tiong Bahru yang hampir tidak mencapai undian yang mencukupi untuk Program Peningkatan Rumah (HIP) pada 2025 akan menjalani kerja naik taraf selepas undian semula yang berjaya.

Anggota Parlimen (AP) GRC Tanjong Pagar, Encik Foo Cexiang, berkata dalam satu hantaran Facebook pada 27 Oktober bahawa undian semula telah diadakan pada 25 Oktober dan kedua-dua blok – Blok 34 Kim Cheng Street dan Blok 35 Lim Liak Street – telah mencapai 75 peratus.

Blok 34 memperoleh 75 peratus undi menyokong HIP, manakala Blok 35 memperoleh 87 peratus.

Dalam keputusan undian yang diterbitkan pada November 2025, Blok 34 kekurangan dua undi untuk mencapai undian mencukupi (67 peratus), manakala Blok 35 kekurangan satu undi (73 peratus). Blok 34 mempunyai 24 unit dan Blok 35 mempunyai 15 unit.

Kedua-dua blok itu adalah antara 29 blok di kawasan kejiranan tersebut yang penduduknya mengundi sama ada atau tidak mahu meneruskan HIP. Undian berjaya di 27 blok yang lain.

Kesemua blok itu ialah rumah pangsa empat tingkat tanpa lif yang dibina pada 1949 oleh syarikat Singapore Improvement Trust, pendahulu HDB.

HIP dilancarkan pada 2007 untuk memperindah kawasan perumahan lama dan menangani masalah penyelenggaraan yang lazim, seperti konkrit yang mengelupas.

Ia hanya dijalankan jika sekurang-kurangnya 75 peratus isi rumah warga Singapura yang layak dalam sesebuah blok mengundi menyokongnya. Isi rumah penduduk tetap (PR) tidak layak mengundi.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
pilihan raya michigan

Persaingan calon Muslim cetus kebimbangan masyarakat Islam, Yahudi di Michigan

Oct 28, 2026 | 1:30 PM
Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Cik Meutya Hafid,

Indonesia beri amaran kepada S’pura mengenai kabel Internet dasar laut

Oct 28, 2026 | 2:50 PM
Simbex, Angkatan Laut Republik Singapura, RSN, Tentera Laut India

Tentera laut S’pura, India perkukuh kerjasama menerusi latihan maritim dua hala ke-33

Oct 28, 2026 | 2:35 PM
Syarikat telekomunikasi Simba diberikan sehingga 16 November untuk memberi respons kepada notis yang dikeluarkan oleh Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA).

IMDA tingkat siasatan terhadap Simba susulan dakwaan salah guna frekuensi radio

Oct 26, 2026 | 2:02 PM
Latihan Wallaby, SAF, teknologi medan perang

Latihan Wallaby di Australia beri ruang SAF, RSAF uji keupayaan baharu

Oct 23, 2026 | 6:00 PM
Haze, foodpanda, grab

Pekerja penghantaran redah jerebu, bimbang kesan pendapatan dan kesihatan

Oct 21, 2026 | 4:40 PM
PM Wong lawat Timor Leste, Singapura Timor Leste kerjasama, lawatan rasmi PM Wong

PM Wong lawat Timor-Leste buat kali pertama dari 2-3 Jul

Jul 1, 2026 | 5:46 PM
Ketua baru GovTech dilantik mulai 1 Mei

Ketua baru GovTech dilantik mulai 1 Mei

Apr 10, 2018 | 5:30 AM
Perkataan ‘viral’ dan ‘trending’ seakan sudah menjadi sebati dalam kosa kata harian kita. Namun hakikatnya, kedua-dua perkataan ini tidak wujud dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu.

‘Viral’ dan ‘trending’ dalam bahasa Melayu

Aug 25, 2024 | 5:30 AM
BAHAYA KESIHATAN: Ubatan terkawal dan produk farmaseutikal palsu yang dijual secara berleluasa di wadah media sosial dan e-dagang boleh membawa risiko kesihatan kepada penggunanya yang tertipu oleh penjual tidak bertauliah.

Media sosial, e-dagang wadah popular jual ubatan palsu di M’sia

Dec 28, 2023 | 1:43 PM

Encik Foo berkata selepas undian yang tidak berjaya itu, HDB dan Rangkaian Penduduk (RN) Seng Poh terus menghubungi penduduk kedua-dua blok yang tidak dapat dihubungi, serta pemilik unit yang disewakan yang tidak memberi maklum balas dalam pengundian itu.

HIP diteruskan di 27 blok yang lain supaya “ia dapat dijadikan contoh dan memberi keyakinan lebih besar kepada mereka yang masih ragu-ragu”.

“Kami mempunyai penduduk yang unitnya telah siap menjalani HIP menawar membuka rumah mereka kepada penduduk di kedua-dua blok itu untuk menunjukkan hasil kerja yang baik dan memberi mereka keyakinan lebih besar. Kami berjaya menghubungi beberapa penduduk yang sebelum ini tidak dapat kami (hubungi),” tambahnya.

Pada Julai 2026, satu tinjauan awal menunjukkan kedua-dua blok itu berupaya mencapai undian 75 peratus, dan HDB bersetuju mengadakan undian semula, kata Encik Foo.

Kerja HIP untuk Blok 34 dan 35 akan bermula pada November, dan dijangka siap menjelang akhir Januari 2027.

Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat, berkata pada Januari bahawa pihak berkuasa sedang mengkaji sama ada untuk mengumpulkan blok HDB yang mempunyai lebih sedikit unit bagi tujuan pengundian HIP, supaya cukup isi rumah mengambil bahagian dalam proses pengundian.

Enam blok HDB gagal memperoleh 75 peratus undi yang diperlukan untuk menjalani HIP sepanjang 10 tahun lalu, katanya dalam satu jawapan Parlimen bertulis.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
18,000 flat dipilih jalani peningkatan di bawah HIPMay 16, 2026 | 7:24 PM
Tandas ‘idaman’ terlaksana dengan HIPAug 7, 2024 | 12:32 PM
HDBHIPChee Hong Tattiong bahru