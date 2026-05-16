18,000 flat dipilih jalani peningkatan di bawah HIP
Hampir 409,000 flat dipertingkat sejak 2007; sekitar $5b dibelanja sehingga Mac 2025
May 16, 2026 | 7:24 PM
Flat yang dipilih untuk jalani Program Peningkatan Rumah (HIP) terletak di estet perumahan Bedok, Bukit Batok, Bishan, Jurong West, Pasir Ris, Sengkang, Serangoon, Tampines dan Woodlands. - Foto ZAOBAO
Sekitar 18,000 flat serata Singapura telah dipilih untuk menjalani kerja peningkatan di bawah Program Peningkatan Rumah (HIP) Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB).
Flat tersebut terletak di estet perumahan Bedok, Bukit Batok, Bishan, Jurong West, Pasir Ris, Sengkang, Serangoon, Tampines dan Woodlands.
