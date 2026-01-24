Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Seorang pemandu kereta lelaki berusia 61 tahun sedang bekerjasama dengan polis dalam siasatan. - Foto TANGKAP LAYAR JAY MURUGAN/FACEBOOK

Tiga penunggang motosikal dibawa ke hospital selepas kemalangan yang melibatkan sebuah kereta dan tiga motosikal di Ekspreswe Bukit Timah (BKE) pada 24 Januari.

Dua penunggang motosikal lelaki, berusia 27 dan 30 tahun, dibawa ke hospital dalam keadaan sedar, manakala seorang penunggang motosikal lelaki berusia 28 tahun dibawa ke hospital dalam keadaan tidak sedar.

Seorang pemandu kereta lelaki berusia 61 tahun sedang membantu siasatan yang dijalankan, menurut polis.

Polis dan Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), berkata mereka telah dimaklumkan mengenai kemalangan itu di BKE, menuju ke Pusat Imigresen Woodlands, sekitar 7.20 pagi.

Sekurang-kurangnya dua motosikal dilihat diletakkan di tepi jalan, manakala dua lorong ditutup, menurut video kemalangan yang dimuat naik di halaman Facebook Malaysia-Singapore Border Crossers.

Sebuah motosikal yang rosak dilihat terbalik hanya beberapa meter dari situ.

Seorang lelaki dalam ves neon kelihatan sedang membantu individu yang duduk di tepi jalan berdekatan, dengan sekumpulan kecil orang ramai berdiri di sekeliling.

Gambar yang dimuat naik oleh pengguna Facebook yang sama menunjukkan beberapa pemandu mengelilingi seorang individu yang terbaring di jalan raya.

Dua ambulans juga berada di tempat kejadian.

Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) memaklumkan pemandu mengenai kemalangan itu melalui satu kiriman di Facebook pada 8.20 pagi, menyatakan bahawa salah satu daripada empat lorong di BKE selepas Exit 8 telah ditutup.

Lalu lintas yang berat dijangka sebelum BKE Exit 10A, tambah mereka.