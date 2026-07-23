Suami kepada Profesor Madya Emeritus Dr Hadijah Rahmat, Allahyarham Hajis Salim, telah meninggal dunia.

Berita Harian (BH) difahamkan bahawa Allahyarham meninggal dunia sekitar 3 pagi pada 23 Julai, dan telah menghubungi keluarga Allahyarham bagi mendapatkan maklumat lanjut.

Berita pemergian Allahyarham dikongsi dan disahkan oleh beberapa rakan dalam kalangan sasterawan dan pendidik yang mengenalinya.

Mereka turut menzahirkan ucapan takziah serta mengenang jasa dan keperibadiannya.

Penulis veteran dan mantan wartawan BH, Encik Mohd Raman Daud, mengesahkan bahawa jenazah Allahyarham selamat dikebumikan sebelum solat zuhur pada 23 Julai.

Encik Mohd Raman berkata Allahyarham yang dilahirkan pada 1948, merupakan guru Bahasa Melayu yang berpengalaman.

“Allahyarham merupakan pendamping utama Profesor Hadijah dalam banyak kembara ilmunya,” kata beliau kepada BH.

Dr Hadijah merupakan antara tokoh bahasa dan sastera Melayu yang disegani di Singapura dan penerima Anugerah Jauhari BH pada 2022 atas sumbangan besarnya dalam bidang bahasa, sastera dan pendidikan Melayu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Para penganalisis menekankan bahawa pasukan kepimpinan Melayu/Islam yang kukuh – yang kini diterajui Encik Zaqy Mohamad (lima dari kiri) selaku Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam yang baru menyusuli peletakan jawatan Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (lima dari kanan) – adalah bertunjangkan kerja berpasukan, dan bukannya bergantung kepada seorang individu semata-mata.

Kepimpinan Melayu/Islam perlu diteruskan secara berpasukan, kepercayaan terus dibina

Jul 23, 2026 | 6:26 PM
Menteri Negara (Tenaga Manusia merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Dinesh Vasu Dash, berkata kematian itu “amat membimbangkan”, walaupun beberapa kemalangan maut berpunca daripada pengguna jalan raya lain.

7 maut dalam kemalangan jalan raya berkaitan kerja pada separuh pertama 2026

Jul 23, 2026 | 5:00 PM
Inflasi teras Singapura berada pada 1.6 peratus pada Jun, meningkat sedikit berbanding 1.4 peratus pada Mei.

Inflasi teras S’pura naik kepada 1.6% pada Jun, rendah sedikit daripada ramalan

Jul 23, 2026 | 3:40 PM
Encik Zaqy Mohamad (tengah) mendekati orang ramai di pasar Geylang Serai baru-baru ini. Penulis menggesa masyarakat untuk memberikan Encik Zaqy masa untuk memulihkan sentimen masyarakat terutama setelah Pilihan Raya Umum 2025, dan meneruskan usaha baik Dr Faishal sepanjang tahun lalu. 

Masyarakat perlu beri peluang kepada kepimpinan baru pulihkan sentimen, hurai masalah

Jul 23, 2026 | 5:00 PM
Shanmugam, Faishal Ibrahim, aduan awam

Shanmugam: E-mel aduan kepada PM Wong jadikan kes Faishal ‘separuh awam’

Jul 22, 2026 | 4:28 PM
Encik Afiq Anaqi Ramlan bukan sahaja minat membuat kek, malah menganggap perkara tersebut dapat menenangkan perasaannya.

Kek lapis bakar semangat pelajar atasi cabaran hidup

Jul 22, 2026 | 4:31 PM
Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (dua dari kiri) semasa acara pengagihan daging korban di Masjid An-Nur pada 20 Jun. Sebanyak 17 agensi terlibat dalam acara itu dengan kira-kira 500 penerima dijangka menerima daging korban, menjadikannya yang terbesar setakat ini.

Dedikasi Faishal sentiasa dikenang

Jul 21, 2026 | 8:52 PM
hospital sultanah aminah

Hospital Sultanah Aminah terima peruntukan lebih RM60j

Jul 21, 2026 | 1:57 PM
Muhammad Faishal Ibrahim, perletakan jawatan politik, kesilapan pertimbangan

Faishal mohon maaf kecewakan penduduk, penyokong

Jul 20, 2026 | 5:22 PM
Pengasas BrightGuides, Encik Ashsufi Hussin, 24 tahun bersama ketua pusat tuisyen, Cik Qasrina Sujimy, 22 tahun.

Murid terpaksa berhenti tuisyen dek kurang wang cetus inspirasi penuntut uni wujudkan kelas percuma

Jul 20, 2026 | 2:11 PM

Menurut Encik Mohd Raman juga, pasangan itu tidak mempunyai cahaya mata.

Sementara itu, pensyarah dan tokoh pendidikan Melayu, Dr Sa’eda Buang, menyifatkan Allahyarham sebagai tulang belakang yang sentiasa memberi dorongan dan sokongan kepada Profesor Hadijah, baik dalam bidang pendidikan mahupun persuratan.

“(Beliau) sentiasa bersama isteri tercinta di mana-mana persidangan bukan sebagai teman yang pasif tetapi sebagai pemikir dan penyumbang idea yang bernas mengenai isu-isu yang diperkatakan.

“Sebagai seorang guru, beliau adalah sosok kukuh dan kritis dalam membina pemikiran para pelajar agar lebih terbuka dan bersedia mencintai bahasa dan persuratan Melayu.

“Allahyarham membuktikan pegangan hidupnya sebagai pelajar sepanjang hayat dengan mendaki tangga pengajian di peringkat sarjana di United Kingdom walaupun di penghujung era perguruannya.

“Itulah di antara contoh semangat waja yang dititipkan kepada para pelajarnya. Semoga Allah menempatkan Allahyarham di syurga tertinggi bersama para syuhada,” kata Dr Sa’eda.

Laporan berkaitan
Jauhari memasyarakatkan bahasa, sastera dan budayaNov 4, 2022 | 9:00 AM
BH LABHadijah RahmatMata-Mata