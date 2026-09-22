Lebih daripada 500 laporan telah diterima dengan lebih 90 peratus kes yang berjaya diselesaikan sejak Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian (OSC) ditubuhkan pada 29 Jun.

Hampir seperlima laporan yang layak diterima melibatkan mangsa berusia 18 tahun ke bawah, dengan yang paling muda berusia tujuh tahun akibat pendedahan maklumat peribadi tanpa kebenaran atau doxing, kata OSC pada 22 September.

Baki 10 peratus kes yang belum diselesaikan, tambah OSC, melibatkan laman web yang berpangkalan di luar Singapura.

Maklumat itu dikongsi OSC dan juga sebahagian daripada topik perbincangan dalam episod pertama bagi siri podcast Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) bertajuk Let’s Table It.

Podcast yang dilancarkan pada 22 September itu turut menampilkan Menteri Pembangunan Digital dan Penerangan, Cik Josephine Teo.

“OSC ditubuhkan bagi tujuan yang sangat jelas, iaitu membantu individu yang telah menjadi mangsa kemudaratan dalam talian.

“Sering kali, apabila anda bercakap dengan mangsa-mangsa ini, keperluan mendesak mereka adalah jelas dan mudah.

“Mereka benar-benar inginkan kandungan yang memudaratkan itu dipadamkan secepat mungkin,” kata Cik Teo.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian, OSC, mangsa dalam talian

500 laporan bahaya dalam talian dilapor dalam dua bulan pertama OSC dibentuk

Sep 22, 2026 | 12:00 PM
Anggota penyelamat menggunakan bot kembung untuk menyelamatkan seorang penduduk yang terkandas selepas Taufan Dujuan membawa hujan lebat di Sakura, wilayah Chiba, Jepun, pada 22 September 2026. Taufan itu mencetuskan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan serta menyebabkan puluhan ribu rumah terputus bekalan elektrik. Operasi mencari dan menyelamat turut dijalankan bagi mengesan mangsa yang masih hilang.

Taufan Dujuan membadai Jepun, operasi menyelamat penduduk terperangkap dipergiat

Sep 22, 2026 | 3:39 PM
Altet renang, Tedd Chan dari Singapura mencatatkan rekod kebangsaan 24.97 saat untuk layak ke peringkat akhir dalam penampilan sulungnya di Sukan Asia pada 21 September.

Perenang Tedd Chan cipta rekod kebangsaan pada debut Sukan Asia, mara ke final

Sep 22, 2026 | 2:44 PM
ustaz aiman khalid, pakej umrah, gangguan seksual tiktok

Syarikat pakej umrah henti ‘live’ TikTok selepas kakitangan wanita terima komen berunsur seksual

Sep 21, 2026 | 6:18 PM
Zaqy Mohamad, mengadakan lawatan ke pejabat baharu Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura (Pergas)

Kunjungan muhibah Zaqy ke pejabat baharu Pergas

Sep 21, 2026 | 5:55 PM
Memandangkan pengangkutan awam merupakan ruang yang digunakan bersama, setiap penumpang perlu memainkan peranan untuk mewujudkan “suasana perjalanan yang bertimbang rasa dan menyenangkan”, ujar Penguasa Pengangkutan Darat (LTA).

Muzik kuat, kaki atas kerusi bas denda hingga $500 mulai 23 Sep

Sep 21, 2026 | 3:27 PM
Seorang pekerja majlis bandaran mengalihkan barangan daripada sebuah unit flat lima bilik di Blok 971 Hougang Street 91 pada 10 Januari 2025, sehari selepas kebakaran berlaku di unit berkenaan yang mengakibatkan tiga maut.

Siasatan: Keluarga maut dalam kebakaran Hougang tolak bantuan HDB kaitan isu sorok

Sep 21, 2026 | 5:16 PM
tarian Siva Samoa, perkahwinan kejutan, budaya Samoa

Pengantin perempuan buat kejutan tarian tradisional Samoa buat keluarga suami

Sep 21, 2026 | 4:43 PM
bola sepak, EPL, Liverpool

Pertahanan mantap Liverpool bantu permulaan kukuh Iraola

Sep 21, 2026 | 12:00 PM
Syarikat Avelogic, penyedia sistem penggajian atau ‘payroll’ dan sumber manusia (HR), Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), telah mendapatkan semula data yang terjejas, insiden keselamatan siber, masjid, madrasah, Ilham

Insiden keselamatan siber MUIS: 48 masjid, empat madrasah terjejas

Sep 17, 2026 | 7:32 PM

Dalam pada itu, OSC telah mengeluarkan perintah ketidakpatuhan kepada penyedia perkhidmatan untuk menyekat akses ke laman web yang melibatkan kes-kes yang tidak dapat diselesaikan.

Namun OSC berkata kes-kes ini dibiarkan terbuka sekiranya ada perkara lain yang boleh dilakukan untuk menyelesaikannya.

Daripada kes yang dilaporkan, mangsa termuda ialah seorang kanak-kanak berusia tujuh tahun yang menjadi mangsa doxing atau menyiarkan maklumat peribadi seseorang dengan niat mengganggu atau mengugut, manakala mangsa tertua ialah seorang individu berusia 68 tahun yang menjadi mangsa gangguan dalam talian.

OSC merupakan agensi baharu khusus bagi membantu mangsa bahaya dalam talian yang mula beroperasi sejak 29 Jun, sekali gus menyediakan saluran lebih pantas bagi mangsa mendapatkan perlindungan dan bantuan.

Bagi membolehkan penubuhan OSC, Parlimen telah meluluskan Akta Keselamatan Dalam Talian (Bantuan dan Kebertanggungjawaban) (OSRAA) pada November 2025.

Undang-undang tersebut memperincikan 13 jenis bahaya dalam talian yang membolehkan mangsa mendapatkan pembelaan.

Memberikan perincian lanjut tentang lima jenis bahaya, OSC berkata doxing merupakan aduan yang paling biasa diterima, merangkumi sebanyak 44 peratus daripada keseluruhan laporan.

Gangguan dalam talian berada di tempat kedua dengan 38 peratus, manakala bakinya terbahagi kepada penyalahgunaan imej intim iaitu sebanyak 8 peratus, jejak ugut (stalking) dalam talian pada 7 peratus, dan penyalahgunaan kanak-kanak berasaskan imej pada 3 peratus.

Kes-kes ini berlaku di pelbagai platform berbeza, termasuk laman media sosial, forum, dan juga aplikasi mesej peribadi seperti Telegram dan WhatsApp.

Lapan bahaya dalam talian tambahan yang bakal dilaksanakan secara berperingkat kelak ialah – penyamaran dalam talian; penyalahgunaan bahan tidak tulen (seperti deepfake); hasutan dalam talian yang menyebabkan kemudaratan tidak seimbang; hasutan keganasan; hasutan permusuhan; penerbitan bahan palsu; penerbitan kenyataan yang merosakkan reputasi; serta pendedahan maklumat peribadi tanpa kebenaran.

Bagi mangsa berumur di bawah 18 tahun, gangguan dalam talian kekal sebagai kategori terbesar iaitu sebanyak 51 peratus, doxing sebanyak 31 peratus, penyalahgunaan kanak-kanak berasaskan imej sebanyak 11 peratus, manakala jejak ugut dalam talian dan penyalahgunaan imej intim masing-masing merangkumi kira-kira 3.5 peratus.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Sekilas kes tindakan pantas OSC bantu mangsaSep 22, 2026 | 1:05 PM
Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian arah hantaran TikTok mengenai Faishal diturunkanJul 29, 2026 | 3:02 PM
BAHAYA DALAM TALIANMDDIIMDA