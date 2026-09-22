Penyalahgunaan Imej Intim, Gangguan Dalam Talian

Seorang mangsa telah menjadi sasaran gangguan seksual dalam talian secara berterusan sejak 2022.

Kandungan lucah yang tidak diminta telah dihantar kepadanya. Imej dan video bogel deepfake yang dijana oleh (AI) telah dicipta menggunakan wajahnya, dengan anggaran lebih 1,000 hantaran di pelbagai platform.

Penyelesaian:

OSC telah mengeluarkan arahan pertamanya dan kandungan yang memudaratkan tersebut berjaya dipadamkan. Mangsa menzahirkan rasa terima kasih atas tindakan OSC.

Pencerobohan Privasi dan Gangguan Dalam Talian

Seorang mangsa telah menjadi sasaran gangguan dan jejak ugut (stalking) dalam talian secara berterusan bagi tempoh yang panjang.

Pelaku telah mencipta pelbagai akaun media sosial untuk menyasarkan mangsa, menghubungi rakan-rakannya secara langsung, serta menyamar sebagai mangsa dan rangkaian rakan-rakannya untuk mengumpul maklumat. Tingkah laku memudaratkan ini berlanjutan hingga melibatkan ugutan bunuh yang turut merangkumi siasatan polis.

Penyelesaian:

OSC telah melaporkan akaun-akaun media sosial tersebut, yang kemudiannya berjaya dipadamkan kerana melanggar garis panduan komuniti. OSC telah merujuk pengadu kepada (pusat SHECARES) untuk kaunseling dan bimbingan, menyedari kesan berpanjangan akibat gangguan berterusan ini.

Doxing (Penyebaran Maklumat Peribadi Tanpa Kebenaran)

Seorang mangsa telah disasarkan dalam satu forum yang meminta maklumat peribadi serta maklumat negatif mengenainya.

Hantaran tersebut mengandungi tuduhan negatif terhadap watak dan reputasinya. Ramai pengguna telah meninggalkan komen negatif mengenainya, termasuk satu komen yang mengenal pasti nama pengadu dan pasangannya.

Penyelesaian: