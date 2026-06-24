7 diselamatkan, 5 dibawa ke hospital selepas rumah di Whitley Road dijilat api

Pasukan Pertahanan Awam Singapura telah dimaklumkan mengenai kebakaran di Tan Sim Boh Road sekitar 3.30 pagi pada 24 Jun 2026. - Foto SCDF/FACEBOOK

Pasukan Pertahanan Awam Singapura telah dimaklumkan mengenai kebakaran di Tan Sim Boh Road sekitar 3.30 pagi pada 24 Jun 2026. - Foto SCDF/FACEBOOK

7 diselamatkan, 5 dibawa ke hospital selepas rumah di Whitley Road dijilat api

7 diselamatkan, 5 dibawa ke hospital selepas rumah di Whitley Road dijilat api

Tujuh orang diselamatkan selepas api menjilat sebuah rumah berhalaman di Whitley Road pada awal pagi 24 Jun.

Akibat kebakaran itu, lima daripada mereka dibawa ke hospital, kata Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF).

Pasukan itu dimaklumkan mengenai kebakaran di Tan Sim Boh Road itu kira-kira 3.30 pagi.

Rumah berhalaman itu terletak bersebelahan dengan Pusat Perubatan Thomson.

Kebakaran itu dipadamkan dengan menggunakan empat pancutan air, kata SCDF dalam satu catatan Facebook.

Menurut pasukan itu, anggota bomba telah menjalankan kerja membasahkan keseluruhan rumah berkenaan yang sekali gus membantu mencegah kebakaran daripada marak semula.

SCDF menyatakan apabila anggota bomba tiba di tempat kejadian, tingkat satu dan dua sebuah rumah separa berkembar tiga tingkat sedang terbakar.

Tingkat tiga juga terjejas oleh kebakaran itu, dan mengakibatkan rumah itu dipenuhi asap apabila anggota bomba masuk ke dalam.

Lima orang diselamatkan daripada balkoni tingkat dua dengan tangga penyelamat, dan dua lagi diselamatkan daripada tingkat satu.

Lima daripada mereka dibawa ke Hospital Besar Singapura kerana terhidu asap. Dua lagi enggan dibawa ke hospital. Punca kebakaran sedang disiasat.

Kejadian itu berlaku selang kes kebakaran melibatkan sebuah unit kondominium di Geylang Road pada 21 Jun.

Lima individu dipindahkan selepas sebuah basikal guna kuasa (PAB) yang sedang dicas tanpa pengawasan terbakar dalam unit tersebut.

SCDF berkata mereka dimaklumkan mengenai kebakaran di 9 Lorong 26 Geylang itu pada 5.35 petang.

Carian Google menunjukkan alamat itu ialah kondominium Casa Aerata.

Lima penghuni daripada unit bersebelahan dipindahkan oleh polis dan SCDF sebagai langkah berjaga-jaga.