8 digegas ke hospital selepas kebakaran di blok HDB Joo Seng Road
Seorang lelaki 44 tahun ditahan, disyaki terbabit dengan perbuatan nakal
May 5, 2026 | 3:15 PM
Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata kebakaran yang menjejas seluruh unit di tingkat 18 Blok 14 Joo Seng Road itu mungkin telah dimulakan dengan sengaja. - Foto ST
Lapan orang telah dihantar ke hospital selepas kebakaran tercetus di sebuah unit di tingkat 18 blok Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di Potong Pasir pada malam 4 Mei.
Dalam hantaran di Facebook, Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), berkata dua anggota bomba berasa tidak sihat semasa operasi pemadaman kebakaran tersebut dan turut dihantar ke hospital sebagai langkah berjaga-jaga.
