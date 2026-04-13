Topic followed successfullyGo to BHku
Kebakaran di flat Yishun: 50 dipindah, seorang dibawa ke hospital
Kebakaran di flat Yishun: 50 dipindah, seorang dibawa ke hospital
Penduduk padamkan api sebelum SCDF tiba, dua orang selamatkan penduduk
Apr 13, 2026 | 6:58 PM
Kebakaran di flat Yishun: 50 dipindah, seorang dibawa ke hospital
Anggota Parlimen (AP) GRC Nee Soon, Cik Lee Hui Ying, dalam satu hantaran Facebook pada 12 April, berkata dua penduduk telah membantu menyelamatkan seorang lagi daripada kebakaran tersebut. - Foto FACEBOOK LEE HUI YING
Sekitar 50 penduduk sebuah blok Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di Yishun telah dipindahkan, manakala seorang individu lain pula dikejarkan ke hospital selepas kebakaran berlaku di salah sebuah unit flat tersebut pada awal pagi 12 April.
Menjawab pertanyaan akhbar The Straits Times (ST), Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) memaklumkan, mereka menerima panggilan mengenai kebakaran itu, sekitar 3 pagi hari tersebut.
Laporan berkaitan
Bas SBS Transit terbakar di TPE, tiada kecederaan dilaporApr 13, 2026 | 5:30 AM
Penduduk Joo Chiat latih kemahiran tangani kebakaran kediamanApr 13, 2026 | 5:30 AM
Bas SBS Transit terbakar di TPE, tiada kecederaan dilaporMar 30, 2026 | 3:28 PM
Penduduk Joo Chiat dilengkapi kemahiran tangani kebakaran kediamanMar 30, 2026 | 1:53 PM