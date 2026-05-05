8 dikejar ke hospital selepas kebakaran flat di Potong Pasir
Seorang lelaki 44 tahun ditahan, disyaki terbabit dengan perbuatan nakal
May 5, 2026 | 3:15 PM
Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata kebakaran yang menjejas seluruh unit di tingkat 18, Blok 14, Joo Seng Road itu mungkin telah dimulakan dengan sengaja. - Foto ST
Seramai lapan individu dihantar ke hospital selepas kebakaran tercetus di sebuah flat di tingkat 18, blok Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di Joo Seng Road, Potong Pasir, pada malam 4 Mei.
Menerusi hantaran di Facebook, Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), berkata dua anggota bomba berasa tidak sihat semasa operasi pemadaman kebakaran tersebut dan turut dihantar ke hospital sebagai langkah berjaga-jaga.
