Seramai lapan individu dihantar ke hospital selepas kebakaran tercetus di sebuah flat di tingkat 18, blok Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di Joo Seng Road, Potong Pasir, pada malam 4 Mei.

Menerusi hantaran di Facebook, Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), berkata dua anggota bomba berasa tidak sihat semasa operasi pemadaman kebakaran tersebut dan turut dihantar ke hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

