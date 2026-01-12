Pada pembukaan Parlimen 12 Januari, sembilan Anggota Parlimen Dilantik (NMP) baharu mengangkat sumpah taat setia. Mereka ialah Encik Azhar Othman (Pengerusi Eksekutif, Enercon Asia), Encik Mark Lee Kean Phi (CEO, Sing Lun Holdings), Profesor Madya Kenneth Goh (Presiden Akuatik Singapura), Dr Haresh Singaraju (doktor perubatan), Profesor Terence Ho (tokoh akademik), Dr Neo Kok Beng (pengasas/CEO, NEO Aeronautics), Profesor Kenneth Poon (NIE), Cik Kuah Boon Theng (Pengarah Urusan, Legal Clinic LLC), dan Encik Sanjeev Kumar Tiwari (Setiausaha Agung AUPE). Semua adalah calon baharu kecuali Encik Lee, yang kembali untuk penggal kedua (2023-2025). Mereka akan berkhidmat selama dua setengah tahun. Seramai 57 individu memohon jawatan NMP kali ini, jumlah kedua tertinggi sejak skim itu diperkenalkan pada 1990. - Foto MDDI