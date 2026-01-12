SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

9 NMP angkat sumpah di Parlimen

Jan 12, 2026 | 6:47 PM
Pada pembukaan Parlimen 12 Januari, sembilan Anggota Parlimen Dilantik (NMP) baharu mengangkat sumpah taat setia. Mereka ialah Encik Azhar Othman (Pengerusi Eksekutif, Enercon Asia), Encik Mark Lee Kean Phi (CEO, Sing Lun Holdings), Profesor Madya Kenneth Goh (Presiden Akuatik Singapura), Dr Haresh Singaraju (doktor perubatan), Profesor Terence Ho (tokoh akademik), Dr Neo Kok Beng (pengasas/CEO, NEO Aeronautics), Profesor Kenneth Poon (NIE), Cik Kuah Boon Theng (Pengarah Urusan, Legal Clinic LLC), dan Encik Sanjeev Kumar Tiwari (Setiausaha Agung AUPE). Semua adalah calon baharu kecuali Encik Lee, yang kembali untuk penggal kedua (2023-2025). Mereka akan berkhidmat selama dua setengah tahun. Seramai 57 individu memohon jawatan NMP kali ini, jumlah kedua tertinggi sejak skim itu diperkenalkan pada 1990.
Pada pembukaan Parlimen 12 Januari, sembilan Anggota Parlimen Dilantik (NMP) baharu mengangkat sumpah taat setia. Mereka ialah Encik Azhar Othman (Pengerusi Eksekutif, Enercon Asia), Encik Mark Lee Kean Phi (CEO, Sing Lun Holdings), Profesor Madya Kenneth Goh (Presiden Akuatik Singapura), Dr Haresh Singaraju (doktor perubatan), Profesor Terence Ho (tokoh akademik), Dr Neo Kok Beng (pengasas/CEO, NEO Aeronautics), Profesor Kenneth Poon (NIE), Cik Kuah Boon Theng (Pengarah Urusan, Legal Clinic LLC), dan Encik Sanjeev Kumar Tiwari (Setiausaha Agung AUPE). Semua adalah calon baharu kecuali Encik Lee, yang kembali untuk penggal kedua (2023-2025). Mereka akan berkhidmat selama dua setengah tahun. Seramai 57 individu memohon jawatan NMP kali ini, jumlah kedua tertinggi sejak skim itu diperkenalkan pada 1990. - Foto MDDI

Pada pembukaan Parlimen 12 Januari, sembilan Anggota Parlimen Dilantik (NMP) diumumkan, lantas mengangkat sumpah taat setia.

Mereka terdiri daripada Pengerusi Eksekutif Enercon Asia (tenaga dan data), Encik Azhar Othman; Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Sing Lun Holdings, Encik Mark Lee Kean Phi; Presiden Akuatik Singapura, Profesor Madya Kenneth Goh; doktor perubatan, Dr Haresh Singaraju; tokoh akademik, Profesor Terence Ho; pengasas dan CEO NEO Aeronautics, Dr Neo Kok Beng; Profesor Institut Pendidikan Nasional (NIE), Profesor Kenneth Poon; Pengarah Urusan Legal Clinic LLC, Cik Kuah Boon Theng; dan Setiausaha Agung Gabungan Kesatuan Pekerja Awam (AUPE), Encik Sanjeev Kumar Tiwari.

Kesemuanya muka baru, kecuali Encik Lee, yang kembali untuk penggal kedua setelah berkhidmat sebagai NMP dari 2023 hingga 2025.

Mereka akan berkhidmat selama dua setengah tahun.

Seramai 57 individu memohon jawatan tersebut kali ini – jumlah kedua tertinggi sejak skim NMP diperkenalkan pada 1990.

Laporan berkaitan
Timbalan Presiden DPPMS antara 9 NMP terima watikah pelantikan dari Presiden TharmanJan 8, 2026 | 6:29 PM
Sembilan NMP dilantik ke ParlimenJan 2, 2026 | 7:50 PM
parlimennmp
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg