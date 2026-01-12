Pada pembukaan Parlimen 12 Januari, sembilan Anggota Parlimen Dilantik (NMP) diumumkan, lantas mengangkat sumpah taat setia.
Mereka terdiri daripada Pengerusi Eksekutif Enercon Asia (tenaga dan data), Encik Azhar Othman; Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Sing Lun Holdings, Encik Mark Lee Kean Phi; Presiden Akuatik Singapura, Profesor Madya Kenneth Goh; doktor perubatan, Dr Haresh Singaraju; tokoh akademik, Profesor Terence Ho; pengasas dan CEO NEO Aeronautics, Dr Neo Kok Beng; Profesor Institut Pendidikan Nasional (NIE), Profesor Kenneth Poon; Pengarah Urusan Legal Clinic LLC, Cik Kuah Boon Theng; dan Setiausaha Agung Gabungan Kesatuan Pekerja Awam (AUPE), Encik Sanjeev Kumar Tiwari.
Kesemuanya muka baru, kecuali Encik Lee, yang kembali untuk penggal kedua setelah berkhidmat sebagai NMP dari 2023 hingga 2025.
Mereka akan berkhidmat selama dua setengah tahun.
Seramai 57 individu memohon jawatan tersebut kali ini – jumlah kedua tertinggi sejak skim NMP diperkenalkan pada 1990.
Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg