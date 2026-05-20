Air New Zealand lancar penerbangan langsung baru antara S’pura dengan Christchurch
Perkhidmatan baru akan beroperasi tiga hari seminggu, bermula 28 Okt
May 20, 2026 | 6:41 PM
Tiket untuk perkhidmatan baharu itu kini sudah boleh dibeli, dengan penerbangan beroperasi tiga kali seminggu. - Foto REUTERS
Penduduk Singapura yang ingin melancong ke Pulau Selatan New Zealand kini boleh terbang secara langsung ke Christchurch dengan Air New Zealand bermula 28 Oktober, umum syarikat penerbangan itu pada 20 Mei.
Tiket untuk perkhidmatan baharu itu, yang akan beroperasi tiga hari seminggu, sudah boleh dibeli sekarang.
