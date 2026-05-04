May 4, 2026 | 5:49 PM
PM Wong: New Zealand, S’pura boleh kerjasama lebih dalam AI
Terdapat peluang untuk kedua-dua negara bekerjasama dalam bidang kecerdasan buatan (AI), kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (kanan), yang bergambar bersama Perdana Menteri New Zealand, Encik Christopher Luxon di Forum Kepimpinan Singapura-New Zealand. - Foto ST
New Zealand dan Singapura boleh merebut peluang baru bersama dalam pelaksanaan kecerdasan buatan (AI), kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong pada 4 Mei.
Terdapat sinergi bagi kedua-dua negara untuk bekerjasama dalam hal itu apabila mereka meneroka kerjasama dalam ekonomi digital, tambahnya.
