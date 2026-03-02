Satu akademi latihan baru yang dikenali sebagai Institut Pemerintah Digital (IDG) akan ditubuhkan untuk melengkapkan lebih 150,000 penjawat awam dengan kemahiran digital, data dan kecerdasan buatan (AI). - Foto fail

Satu akademi latihan baru yang dikenali sebagai Institut Pemerintah Digital (IDG) akan ditubuhkan untuk melengkapkan lebih 150,000 penjawat awam dengan kemahiran digital, data dan kecerdasan buatan (AI). - Foto fail

Satu akademi latihan baru yang dikenali sebagai Institut Pemerintah Digital (IDG) akan ditubuhkan untuk melengkapkan lebih 150,000 penjawat awam dengan kemahiran digital, data dan kecerdasan buatan (AI).

Demikian kata Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Pendidikan), Cik Jasmin Lau.

Ketika berucap di Parlimen semasa perbahasan Jawatan Perbekalan (COS) Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) pada 2 Mac, beliau menekankan langkah ini penting agar penjawat awam kekal berdaya saing dalam dunia digital.

Dalam satu kenyataan bersama MDDI dan Kolej Perkhidmatan Awam (CSC) yang dikeluarkan sejurus selepas pembentangan Cik Lau, dinyatakan bahawa institut baharu ini akan mereka bentuk dan menyampaikan kurikulum yang selaras dengan keutamaan digital pemerintah.

Ia akan ditubuhkan melalui kerjasama antara MDDI dengan CSC, tambah kenyataan itu, namun tiada butiran lanjut mengenai tempoh akademi itu akan memulakan operasi.