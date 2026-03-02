Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ambang pendapatan guaman naik ke $1,650, bantu 35% isi rumah penduduk terbawah

Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Undang-Undang), Encik Eric Chua. - Foto MDDI

Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Undang-Undang), Encik Eric Chua. - Foto MDDI

Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong. - Foto MDDI

Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong. - Foto MDDI

Sehingga 1,000 lagi rakyat Singapura dan Penduduk Tetap dijangka boleh mendapat manfaat setiap tahun apabila ambang pendapatan untuk menerima bantuan guaman sivil dinaikkan daripada $1,050 kepada $1,650 pada 2026. - Foto fail

Sehingga 1,000 lagi rakyat Singapura dan Penduduk Tetap dijangka boleh mendapat manfaat setiap tahun apabila ambang pendapatan untuk menerima bantuan guaman sivil dinaikkan daripada $1,050 kepada $1,650 pada 2026. - Foto fail

Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Undang-Undang), Encik Eric Chua. - Foto MDDI

Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Undang-Undang), Encik Eric Chua. - Foto MDDI

Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong. - Foto MDDI

Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong. - Foto MDDI

Sehingga 1,000 lagi rakyat Singapura dan Penduduk Tetap dijangka boleh mendapat manfaat setiap tahun apabila ambang pendapatan untuk menerima bantuan guaman sivil dinaikkan daripada $1,050 kepada $1,650 pada 2026. - Foto fail

Sehingga 1,000 lagi rakyat Singapura dan Penduduk Tetap dijangka boleh mendapat manfaat setiap tahun apabila ambang pendapatan untuk menerima bantuan guaman sivil dinaikkan daripada $1,050 kepada $1,650 pada 2026. - Foto fail

Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Undang-Undang), Encik Eric Chua. - Foto MDDI

Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Undang-Undang), Encik Eric Chua. - Foto MDDI

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ambang pendapatan guaman naik ke $1,650, bantu 35% isi rumah penduduk terbawah

Ambang pendapatan guaman naik ke $1,650, bantu 35% isi rumah penduduk terbawah

Sehingga 1,000 lagi rakyat Singapura dan Penduduk Tetap (PR) dijangka mendapat manfaat setiap tahun apabila ambang pendapatan untuk menerima bantuan guaman sivil dinaikkan daripada $1,050 kepada $1,650 pada 2026, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Undang-Undang), Encik Eric Chua.

Dengan memperluaskan ambang tersebut, sebanyak 35 peratus isi rumah penduduk terbawah kini layak bagi bantuan guaman sivil, berbanding 25 peratus sebelumnya.

Beliau berkata demikian semasa perbahasan Jawatankuasa Perbekalan (COS) Kementerian Undang-Undang (MinLaw) pada 2 Mac.

Setakat ini, sekitar separuh daripada pihak yang terlibat dalam kes sivil dalam julat pendapatan yang diperluaskan masih tidak diwakili peguam.

Selain Encik Chua, Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong turut berucap semasa perbahasan tersebut.

“Langkah ini akan meliputi lebih banyak isi rumah, sekali gus membolehkan mereka mendapatkan nasihat guaman dalam kes-kes yang sesuai.

“Apabila kami menjalankan tinjauan, kami mendapati bahawa antara ambang terdahulu, iaitu $1,050 hingga $1,650, sekitar separuh daripada pihak yang terlibat dalam litigasi sivil dalam julat pendapatan yang diperluaskan ini masih tidak diwakili peguam.

“Ada yang mungkin memilih untuk tidak diwakili, namun selepas pelaksanaan perubahan ini, mereka akan berpeluang mendapatkan bantuan guaman sekiranya perlu.

“Ini akan memperluaskan akses bantuan guaman kepada lebih ramai rakyat Singapura,” kata Encik Tong.

Dalam pada itu, Encik Chua juga berkata had simpanan bank dan pelaburan bukan CPF (BSI) juga akan dinaikkan daripada $10,000 kepada $12,000 bagi kededua bantuan guaman sivil dan bantuan pembelaan jenayah.

“Kami sasar untuk melaksanakan langkah ini pada lewat 2026.

“Pemohon yang mempunyai keadaan yang meruncing atau luar biasa akan terus disemak oleh satu panel ujian kemampuan bebas, yang terdiri daripada karyawan dalam bidang undang-undang dan perkhidmatan sosial.

“Selain daripada skim pemerintah, kami akan terus bekerjasama dengan kumpulan undang-undang serta pihak berkepentingan utama seperti Pro Bono SG bagi memperkukuh ekosistem bantuan guaman buat semua rakyat Singapura,” ujar Encik Chua.

Menurut kenyataan MinLaw, tiga kategori bantuan guaman sivil paling lazim ialah kes kekeluargaan, tuntutan kewangan dan urusan probet.

Pemohon yang layak tidak perlu membayar untuk nasihat guaman sivil, namun mungkin dikehendaki membayar sumbangan kewangan bagi kes bantuan guaman.

Jumlah sumbangan yang dikenakan mengambil kira kemampuan kewangan pemohon, tambah MinLaw.

Sementara itu, Encik Chua juga akur bahawa masih banyak yang boleh dilakukan untuk menyediakan khidmat kepada individu kurang upaya atau mempunyai keadaan kesihatan mental, memandangkan keperluan golongan tersebut sering kali menjangkaui sokongan undang-undang semata-mata.

Justeru, Pasukan Petugas Keadilan Inklusif telah dilancarkan pada 8 Januari untuk mempertingkatkan sokongan kepada individu kurang upaya serta mereka yang mempunyai isu kesihatan mental dalam sistem keadilan jenayah.

Memberi kemas kini, Encik Chua berkata pasukan petugas itu telah pun memulakan tugasnya, dan maklumat lanjut akan dikongsi dari semasa ke semasa.