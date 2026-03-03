Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Apa itu? Kuda dilihat di jalan raya Pasir Ris

Dalam rakaman video, seekor kuda coklat kekuningan dan seekor kuda putih dilihat sedang berjalan di jalan raya berhampiran Pasir Ris Drive 3. - Foto PEMBACA ST

Dalam rakaman video, seekor kuda coklat kekuningan dan seekor kuda putih dilihat sedang berjalan di jalan raya berhampiran Pasir Ris Drive 3. - Foto PEMBACA ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Apa itu? Kuda dilihat di jalan raya Pasir Ris

Apa itu? Kuda dilihat di jalan raya Pasir Ris

Dua ekor kuda dilihat di jalan raya Pasir Ris pada 3 Mac, iaitu hari ke-15 Tahun Kuda, menyebabkan lalu lintas terganggu sekitar tengah hari.

Dalam rakaman video yang tersebar luas di media sosial, seekor kuda coklat kekuningan dan seekor kuda putih dilihat berlari di jalan berhampiran Pasir Ris Drive 3.

Dalam satu klip video lain, kuda coklat kekuningan itu dilihat sedang memakan rumput di tepi jalan.

Dua kuda itu juga dilihat berlari di tengah jalan menuju lampu isyarat, sementara motosikal dan kereta mengikuti dari belakang dengan jarak selamat.

Kira-kira dua jam selepas mereka ‘melarikan diri’, kuda berkenaan berjaya dibawa semula ke kandang, kata pihak polis.

“Pegawai bertindak dengan pantas dan bekerjasama dengan kakitangan kandang untuk memastikan kuda berkenaan selamat. Kuda itu kemudiannya dikembalikan ke kandang tanpa sebarang kejadian,” tambah kenyataan polis itu.

Tarikh 3 Mac adalah hari ‘chap goh mei’, iaitu hari ke-15 Tahun Baru Cina, menandakan permulaan Tahun Kuda dalam zodiak Cina.

Penduduk Pasir Ris, Encik Ken Ku, 35 tahun, sedang dalam perjalanan apabila beliau terdengar bunyi kuda berlari. Apabila beliau kemudian ternampak dua kuda itu, beliau menyangka mereka sedang menjalani latihan, katanya.

“Tetapi mereka kelihatan sedikit keliru, mereka terus berjalan ke depan dan kemudian berpusing kembali ke tempat asal mereka,” tambahnya.

Encik Ku, yang merupakan ketua eksekutif sebuah firma yang menyediakan nasihat pelaburan, berkata kuda itu menuju ke Elias Road sebelum berpatah balik, dan juga berlari ke lorong berhampiran dengan beberapa flat.

Dua kuda itu dipercayai berasal daripada Gallop Stable yang terletak di Pasir Ris Park.

Kandang tersebut, yang beroperasi di Pasir Ris sejak 2003, menawarkan aktiviti berkaitan kuda seperti kelas menunggang, tunggangan poni, memberi makan, tunggangan berpandu, dan kem menunggang kuda.

Ia juga mengendalikan satu lagi kandang di Horsecity, Bukit Timah. Gallop Stable tidak memberi respons terhadap pertanyaan.

Perkhidmatan Haiwan dan Veterinar (AVS) telah dihubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut.