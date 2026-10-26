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Apabila teknologi memperkukuh keupayaan operasi
Apabila teknologi memperkukuh keupayaan operasi
Bagaimana SAF menggabungkan teknologi dengan konsep operasi terbaru untuk menambah keupayaan ketenteraan
Apabila teknologi memperkukuh keupayaan operasi
Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) menjalankan latihan ketenteraan luar negara di Shoalwater Bay, Queensland, Australia dari 6 September hingga 2 November 2026.
Latihan Wallaby ini ialah latihan luar negara sepihak terbesar SAF dan edisi ke-36 yang diadakan pada 2026, melibatkan sekitar 6,000 kakitangan dan 1,200 platform dari Tentera Singapura, Angkatan Tentera Udara Republik Singapura (RSAF) dan Perkhidmatan Digital dan Perisikan (DIS).
Latihan tahun ini penting kerana antara lain, ia menunjukkan keupayaan SAF menggabungkan teknologi baru dengan konsep operasi baru. Berikut beberapa gambar untuk menyingkap latihan tersebut.