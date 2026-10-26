Anggota Batalion Infantri Generasi Seterusnya (NGIB) boleh disusun semula kepada kumpulan kecil mengikut keperluan operasi yang berubah-ubah, sekali gus memberi komander lebih fleksibiliti untuk melaksanakan pelbagai misi secara serentak. Demikian dipamerkan semasa satu demonstrasi NGIB oleh Batalion Kelima Rejimen Infantri Singapura (5SIR) di Kemudan Latihan Operasi Bandar (UOTF) di Kawasan Latihan Shoalwater Bay (SWBTA), di mana satu seksyen enam anggota tentera sedang berada di hadapan pintu bangunan sebelum menceroboh masuk secara taktikal. - Foto ST