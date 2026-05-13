Asatizah berperanan tingkat keusahawanan, pacu perniagaan
Pergas meterai MOU dengan ASME bagi wujud peluang pekerjaan lebih luas untuk asatizah
May 13, 2026 | 8:49 PM
Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) dihadiri oleh (dari kiri) Presiden ASME, Encik Ang Yuit, Pengerusi Bersama Jawatankuasa Daya Ekonomi dan Anggota Parlimen (AP) GRC Bishan-Toa Payoh, Encik Saktiandi Supaat; Naib Presiden ASME, Cik Hamidah Aidillah Mustafa; Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Muhammad Faishal Ibrahim; Ketua Pegawai Eksekutif Pergas, Ustazah Nurdiana Hanim Abdul Rahman dan Naib Presiden Pergas, Ustazah Dr Siti Nur ‘Alaniah Binte Abdul Wahid. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
Satu Memorandum Persefahaman (MOU) antara Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura (Pergas) dengan Persatuan Syarikat Kecil dan Sederhana (ASME) telah dimeterai bagi mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas untuk golongan asatizah yang berminat menceburi kerjaya dalam bidang perniagaan.
Antara lain, MOU tersebut juga akan mendorong asatizah untuk membina rangkaian dan mendapatkan bimbingan daripada ASME.
