Badan kehakiman Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi untuk memastikan sistem perundangan kekal adil, berpatutan dan mudah untuk diakses oleh rakyat biasa.

Berucap dalam satu temu bual di Mahkamah Agung pada 22 Mei, Ketua Hakim Sundaresh Menon, menjelaskan bahawa akses sebenar kepada keadilan memerlukan usaha untuk menangani jurang dalam kesedaran awam, bantuan profesional dan jarak fizikal.

Walaupun banyak negara cuba menyelesaikan cabaran ini dengan mencurahkan dana secara tidak mampan ke dalam bantuan guaman, Singapura telah menerima pakai strategi kerjasama pelbagai agensi.

Usaha kerjasama ini melibatkan pemerintah menyediakan bantuan guaman, di samping sumbangan profesion undang-undang melalui Pro Bono SG.

“Kami telah mengambil pendekatan pelbagai agensi untuk cuba menjamin keadilan,” kata Encik Menon semasa menjawab soalan tentang bagaimana mahkamah meningkatkan akses rakyat kepada keadilan.

“Pemerintah menyediakan bantuan melalui Biro Bantuan Guaman dan kini melalui Pejabat Pembela Awam, jadi terdapat sokongan pada peringkat itu.

Tidak seperti badan kehakiman di negara lain yang menyerahkan bantuan guaman sepenuhnya kepada pemerintah, mahkamah Singapura memainkan peranan aktif dalam menyelesaikan jurang keadilan.

Walaupun mahkamah tidak dapat menyediakan sumber kewangan atau perundangan langsung kepada individu, mahkamah secara aktif menyasarkan jurang dalam kesedaran awam dan akses fizikal, katanya.

Untuk menerajui misi ini, badan kehakiman menubuhkan bahagian Akses kepada Keadilan khusus untuk mengenal pasti dan menghapuskan halangan yang dihadapi oleh pengguna mahkamah seharian.

Salah satu tugas utama mereka termasuk menulis semula surat mahkamah dalam bahasa Inggeris yang mudah difahami, menggantikan jargon perundangan yang kompleks dan istilah Latin dengan tanda yang jelas.

“Bagaimanakah kita memastikan penerima dapat melihat maklumat tersebut, memahaminya dan menemuinya dengan cepat pada ketika itu? Itulah akses kepada keadilan.

“Kami tidak mahu menyukarkan orang ramai untuk memahami apa yang kami lakukan, dan saya fikir kami telah berusaha secara aktif dan disengajakan dalam jangkauan dan pendidikan awam,” ujar Encik Menon.

Usaha untuk kejelasan ini, kata Encik Menon, banyak tertumpu pada Mahkamah Negara dan Mahkamah Keluarga, di mana ramai rakyat Singapura mewakili diri mereka sendiri tanpa peguam.

Mereka yang mewakili diri sendiri boleh mengakses panduan bahasa mudah, video pengajaran dan alat digital seperti portal Sistem Pengurusan Permohonan Keluarga Bersepadu (iFAMS) untuk menguruskan fail mahkamah mereka dengan mudah.

Badan kehakiman juga telah mengurangkan jarak fizikal dan halangan mengemudi dengan memusatkan perkhidmatan sokongan di lokasi satu tingkat yang mudah, kata Encik Menon.

Sebagai contoh, Mahkamah Negara mengendalikan pusat HELP untuk memperkasa mereka yang mewakili diri sendiri , manakala Mahkamah Agung menubuhkan Biro Perkhidmatan di tingkat bawah untuk memudahkan pemfailan muflis.

“Jadi kami mengubah semua itu, meletakkan semuanya di satu tempat dengan panduan yang sesuai untuk membantu orang ramai melalui proses tersebut. Itulah akses kepada keadilan.

“Ia dimulakan dan didorong oleh komitmen untuk cuba memastikan bahawa kami menyediakan maklumat dan bantuan seberapa banyak yang kami boleh, dan kami melakukannya setelus mungkin,” kata Encik Menon

Selain komunikasi dan persediaan fizikal, mahkamah turut menggunakan teknologi dan peraturan yang dipermudahkan bagi menjadikan pertikaian undang-undang lebih mudah diurus.

Protokol mahkamah baru membenarkan pihak-pihak dalam tuntutan pembinaan besar-besaran untuk menyelesaikan perkara utama terlebih dahulu, yang secara automatik memutuskan tuntutan yang lebih kecil dan berkaitan dengan kemampuan.

Dalam meningkatkan akses kepada keadilan, Encik Menon juga menyokong pengantaraan sebagai alternatif lebih murah dan lebih baik daripada perbicaraan tradisional.

“Pengantaraan adalah pemboleh keadilan yang sangat kuat, kerana ia jauh lebih murah,” tegas Encik Menon.