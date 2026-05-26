Ketua Hakim Sundaresh Menon bercakap dengan wartawan dalam satu temu bual khas merenung kembali evolusi 200 tahun badan kehakiman Singapura dan peranan masa depannya dalam dunia yang pantas berubah. - Foto ST

Ketua Hakim: Keputusan mahkamah berdasar fakta, prinsip; perlu pisah emosi daripada penghakiman Bukan peranan hakim bidas setiap kritikan tentang kes mahkamah di media sosial

Adalah tidak selaras dengan peranan seorang Hakim untuk keluar ke media sosial dan menentang setiap kali seseorang mengkritik keputusan mahkamah, kata Ketua Hakim Sundaresh Menon.

Bercakap kepada media pada 22 Mei di Mahkamah Agung, ketua badan kehakiman Singapura itu berkata hakim tidak sepatutnya memberi respons secara defensif terhadap komen orang awam.

“Kita tidak boleh berbuat demikian, dan kita tidak sepatutnya berada dalam peranan itu,” kata Encik Menon, semasa menjawab soalan tentang cara mahkamah bertindak balas terhadap kritikan di media sosial.

“Jadi, kita perlu mendapatkan keyakinan dengan mempamerkan diri kita dengan cara tertentu, dan saya fikir kita berusaha keras untuk melakukannya,” tambah beliau.

Encik Menon berkata demikian dalam satu temu bual khas dengan beliau bagi merenung kembali evolusi 200 tahun badan kehakiman Singapura dan peranan masa depannya dalam dunia yang pantas berubah.

Pada 2026, badan kehakiman Singapura menandakan ulang tahun ke-200 sistem perundangan moden negara ini, yang berakar umbi sejak Piagam Keadilan Kedua pada 1826.

Apabila ditanya sama ada hakim berasa tertekan apabila orang ramai memberi komen negatif dalam talian tentang keputusan hakim, Encik Menon berkata:

“Kita semua manusia. Saya tidak boleh berpura-pura bahawa kita adalah sebuah mesin.

“Tetapi saya fikir perkara unik tentang seorang hakim ialah keupayaan hakim untuk memisahkan emosi mereka.

“Saya fikir kita telah dilatih dan sangat berdedikasi untuk bersikap jujur dalam memberikan penilaian kita berdasarkan fakta dan prinsip, dan memisahkan emosi kita daripadanya.”

Semasa temu bual itu, Encik Menon berkata ramai orang memberi komen tentang keputusan atau prosiding mahkamah, dan kebanyakan mereka berbuat demikian dengan maklumat yang tidak lengkap.

Mengakui bahawa ramai yang mungkin “belum membaca keputusan penghakiman yang penuh”, Encik Menon berkata mahkamah telah melakukan beberapa usaha untuk meringkaskan kes agar orang ramai mudah memahaminya.

“Jadi ringkasan kes biasanya terdiri daripada tiga, empat, lima, enam muka surat, dan kemudian jika anda ingin melihat butirannya, rujuk silang perenggan tertentu.

“Jika orang ramai tidak sanggup membaca penghakiman 20, 30, 50, 100 muka surat, mereka mungkin sanggup membaca ringkasan dua, tiga, empat, lima muka surat untuk mendapatkan pemahaman yang mencukupi,” ujar Encik Menon.

Walaupun tidak wajar bagi seorang hakim untuk menjawab kritikan dalam talian, Encik Menon berkata beliau tidak bersetuju dengan pandangan bahawa hakim tidak sepatutnya bercakap atau memberikan pandangan.

Beliau menekankan bahawa para hakim telah berusaha keras untuk berinteraksi dengan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya mengehadkan diri mereka kepada pakar perundangan sahaja.

Berbuat demikian, kata Encik Menon telah “membantu membina kepercayaan kerana orang ramai dapat memahami mesej” mahkamah.

“Jadi saya fikir kita perlu terus berusaha untuk menjadikan diri kita mudah diakses oleh rakyat Singapura. Kita perlu terus berusaha untuk menjelaskan kerja mahkamah.

“Kita perlu terus berusaha untuk memastikan bahawa apabila kita memberikan penghakiman atau membuat ucapan penting, kita memastikan ia semudah mungkin,” jelas Encik Menon.

Dalam memelihara kepercayaan orang ramai, Encik Menon berkata hakim komited untuk memastikan sebab-sebab keputusan jelas dan mudah diakses, bukan sahaja buat peguam, bahkan untuk orang ramai.

Menjawab pula persoalan tentang bagaimana mahkamah telah menerima pakai kecerdasan buatan (AI) dalam operasinya, Encik Menon berkata mahkamah telah mengambil model ‘lampu isyarat’.

‘Merah’ merujuk kepada bidang yang mana mahkamah tidak akan membenarkan AI digunakan; ‘kuning’ merujuk kepada bidang yang mana mahkamah akan “menilai dengan berhati-hati”; dan ‘hijau’ adalah bidang yang mana AI dibenarkan.

Mahkamah telah mengutamakan penggunaan AI 'hijau’ yang secara langsung meningkatkan akses kepada keadilan bagi rakyat biasa, seperti terjemahan dokumen, ringkasan dan penyusunan fail.

Satu contoh utama ialah perkongsian mahkamah dengan platform perundangan sejagat, Harvey AI, yang digunakan secara aktif untuk membantu pengguna dalam Tribunal Tuntutan Kecil.

Beliau memberi contoh bagaimana walaupun jumlah tuntutan adalah kecil, penggunaan AI telah “membuat perbezaan sebenar” kepada kehidupan mereka yang membuat tuntutan.

“Perkara khusus yang saya minati adalah untuk meneroka bagaimana AI boleh membantu kita menjadikan keadilan, dalam erti kata lain, lebih mudah diakses oleh pengguna biasa,” jelas Encik Menon.

Usaha juga sedang dilakukan untuk mewujudkan platform interaktif yang mendorong pengguna yang mewakili diri sendiri untuk memuat naik bukti tertentu secara sistematik, seperti kontrak atau tuntutan, tambahnya.

Encik Menon menyatakan bahawa dalam kerjaya perundangan, banyak firma undang-undang telah meneroka penggunaan AI dalam merangka nota, minit, menulis surat dan melakukan penyelidikan.

Namun, Encik Menon membangkitkan kebimbangan yang ketara tentang risiko operasi yang teruk seperti halusinasi digital (keputusan salah atau mengelirukan dijana oleh AI) dan ralat ketepatan.

Beliau menekankan bahawa risiko psikologi yang lebih mendalam berpunca daripada sikap sambil lewa pengguna.

Ini kerana hasil AI yang sangat halus boleh memperdaya peguam dan pihak litigasi untuk mengabaikan langkah berjaga-jaga mereka dari masa ke masa.

“Tiada jaminan bahawa AI adalah tepat. Kita semua pernah menemui contoh halusinasi yang terkenal dan seumpamanya.

“AI cenderung memberikan hasil yang kelihatan sangat andal dan masalahnya timbul apabila anda berurusan dengan sesuatu yang hampir pasti,” kata Encik Menon.

Mengenai sama ada mahkamah harus lebih preskriptif dalam rangka kerja tadbir urusnya untuk penggunaan AI dalam kalangan peguam, Encik Menon berkata mahkamah telah memilih untuk tidak terlalu preskriptif.

Akur ia akan menjadi “hampir mustahil untuk diawasi”, Encik Menon berkata peguam mesti kembali kepada prinsip utama mereka: “Anda bertanggungjawab atas apa sahaja yang anda kemukakan kepada kami”.

“Jika anda memfailkan dokumen itu, anda tidak akan dapat melepaskan diri dengan berkata, ‘Oh, AI memberitahu saya ini tidak mengapa’.

“Anda bertanggungjawab atas apa yang anda bentangkan sebelum ini kepada kami, dan kami fikir itu adalah pendekatan yang bijak untuk tadbir urus,” ujar Encik Menon.

Encik Menon turut menjelaskan sepenuhnya semasa temu bual itu bahawa tugas kehakiman teras untuk melaksanakan pertimbangan manusia tidak boleh diangkat atau diserahkan kepada AI.

Beliau juga menyatakan kebimbangan ketara dan berterusan terhadap pembentukan profesional peguam muda yang telah menamatkan latihan universiti mereka sepenuhnya dalam bayangan AI generatif.

“Apabila mereka mula bekerja, saya bayangkan akan ada banyak tekanan daripada pelanggan dan rakan kongsi untuk menggunakan AI bagi mempercepat proses penyelidikan dan kerja undang-undang asas.

“Kita perlu mula membayangkan mutu peguam masa depan, yang mana apa yang anda mahukan bukan sahaja pengetahuan dan kemahiran undang-undang, bahkan keupayaan untuk bekerja dengan teknologi,” katanya.