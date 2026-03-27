Badan mapan Melayu/Islam S’pura perbaharui peranan, atasi cabaran baru
Sempena transformasi akhbar cetak Berita Harian (BH) ke saiz kompak, BH memperkenalkan laporan Siri Melayu SG. Siri baru ini mengetengahkan individu, perniagaan dan pertubuhan yang mencipta semula diri mereka untuk mengharungi arus perubahan. Dalam siri kali ini, BH memaparkan usaha badan Melayu/Islam (MMO) untuk kekal relevan, serta cara inisiatif ‘ground-up’ baharu melengkapi landskap perkhidmatan sosial.
Badan mapan Melayu/Islam di sini giat memperbaharui peranan mereka, melangkaui bantuan asas pendidikan dan kewangan untuk menangani cabaran baharu seperti kesejahteraan mental dan pengasingan sosial, gangguan ekonomi dan digital, serta tekanan keluarga yang saling berkait.